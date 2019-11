Si Evo huye de Bolivia, México no debe otorgar asilo: FDS

Por Rubén Pacheco

El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, consideró que si Evo Morales huye de Bolivia México no debe otorgar el asilo político.

“Si huye del país es un rotundo no porque está escapando de algo, no tengo yo el fundamento de los bolivianos, pero si huye a ningún político se le puede dar asilo político”.

Por ello señaló que se debe analizar lo mandatado en la ley, pues también pidió al gobierno de México examinar las aristas legales para realizar un ofrecimiento de ese tipo.

“Vamos a ver qué dice la ley de asilo político, a quiénes sí y a quiénes no, evidentemente yo creo que si está huyendo de su país es un no rotundo”.