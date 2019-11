Bailarín colonense, invitado al Carnaval del Pueblo en Londres

Presume en su historial una visita a Murcia, España donde representó a México en el Congreso Internacional Audiovisual y Musical 2019

Noticias

Cada viernes, Juan Antonio Ontiveros Ontiveros, originario de la comunidad de Peña Colorada del Municipio de Colón toma el autobús a la capital de Querétaro para pasar lista en el grupo de danza Folklor Mexicano.

Acumula apenas dos años de lecciones pero ya presume en su historial una visita a Murcia, España donde representó a México en el Congreso Internacional Audiovisual y Musical 2019 y la oportunidad de enfilarse en el desfile del Carnaval del Pueblo que se celebrará en Londres con motivo de las festividades de Año Nuevo.

Es el único integrante del grupo que no reside en el Municipio de Querétaro y, no obstante, asume con la misma responsabilidad la disciplina de practicar con puntualidad, constancia y esfuerzo esta actividad que concentra tradición, arte y creencias de diversas culturas mexicanas.

Con tan solo 17 años, Juan Antonio asegura que bailar es una actividad que no busca intercambiar por un fin de semana entre amigos, pues le ha despertado pasión y la adopción del hábito de la responsabilidad.

“Los viernes me voy saliendo de la escuela para ensayar de 6 a 8 y los sábados igual pero de 10 a 12. Me voy en ruta.

“Cuando entré me empezó a gustar mucho la danza y me sirvió, dejé a un lado los comentarios y preferí ir a bailar porque me apasiona, me siento satisfecho”.

Juan Antonio confirma que desde un inicio ha encontrado un respaldo en sus padres, sin embargo, los gastos para sus traslados, estadías y participaciones se acumulan conforme crece su nivel de especialidad.

Como ejemplo, la invitación que recibió junto a sus compañeros por el Director de Participación del London New Year´s Day Parade (Carnaval del Pueblo del Día de Año Nuevo en Londres) con intención de hacerlos partícipes de ésta celebración multicultural con alcance global en su edición 2019.

De acuerdo con su maestra, -la directora del grupo de danza Folklor Mexicano-, María del Carmen Servín Córdoba, de sus 35 alumnos, sólo Juan Antonio tiene pendiente cubrir el 100 por ciento del monto correspondiente a los viáticos para su participación.

Situación que los ha llevado a otorgar donativos personales y encabezar labores de gestión para la recaudación de la cifra, entre ellas, una convocatoria vigente para la rifa de un automóvil Jetta 2018 con costo de 200 pesos por boleto.

Juan Antonio, señala que deposita en esos esfuerzos la posibilidad de conformar el contingente mexicano del festival y con ello mejorar su currículum artístico para hacer destacar a México en Europa.

Juan Antonio Ontiveros Ontiveros, originario de la comunidad de Peña Colorada del Municipio de Colón