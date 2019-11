Harrison Ford volverá a las series con “The Staircase”

Notimex



México.- El estadounidense Harrison Ford, quien protagonizará la película The call of the wild, volverá a actuar después de 26 años en una serie, con un papel estelar en la adaptación de The Staircase.

Ford, quien este año hizo su debut en una cinta animada con La vida secreta de tus mascotas 2, en la que prestó su voz para “Rooster”, trabajará, por primera vez, de forma regular, para la televisión.

The Staircarse detallará el juicio del novelista estadounidense Michael Peterson, quien declaró que su esposa Kathleen murió luego de caerse por las escaleras; sin embargo, un médico forense determinó que la mataron a golpes y Peterson se convirtió en el sospechoso.

Además de protagonizarla, Harrison fungirá como productor ejecutivo de esta historia que adaptará Antonio Campos (The Sinner) para Annapurna TV, informó Variety.

La docuserie original fue dirigida por Jean-Xavier de Lestrade y se estrenó en 2004. El director actualizó la información con una secuela de dos horas en 2013 y para 2018 liberó tres nuevos episodios. Netflix lanzó los 13 capítulos como un documental en 2018.

La última vez que Harrison participó en una serie fue en 1997, como narrador del capítulo The lost american, del documental Frontline, en tanto que en 1993 participó en The Young Indiana Jones Chronicles.

Cabe recordar que apenas este miércoles se presentó el tráiler de The call of the wild, filme de Chris Sanders que protagonizará Ford y que planea llegar a las salas cinematográficas en febrero de 2020. Seguirá la historia de amistad entre un hombre y un perro.

HARRISON Ford, volverá a actuar después de 26 años en una serie, con un papel estelar en la adaptación de The Staircase.