Ivy Queen busca empoderar a las mujeres con su música

Notimex

México.- La cantante puertorriqueña Ivy Queen compartió que desde que inició su carrera musical en el género urbano, se preocupó por empoderar al sexo femenino y hacer la diferencia entre sus contemporáneos, en quienes dominaban las letras misóginas y por las que no eran bien recibidos por el público.

En entrevista con Notimex, Ivy Queen señaló: “mi lucha constante fue por sobresalir y hacerle entender a la gente que yo tenía una propuesta distinta, de tal manera que no me podían poner en la misma canasta con las demás manzanas, lo mío fue pura lucha y por eso la gente me tilda de feminista porque luché por mis ideales”.

Queen agregó que durante un panel para la televisión de Puerto Rico, la entonces senadora Velda González, fue una de las primeras opositoras al género urbano pues las letras y videos depreciaban a las mujeres, situación ante la que pidió a la funcionaria checar la letra de sus canciones y no adelantarse a generalizar, pues ella tenía otra intención con su música.

La cantante, quien formó parte del álbum 12 discípulos liderado por el artista puertorriqueño Eddie Dee en 2004, comentó que sus inicios radican en la improvisación, ámbito en el que realizó varias batallas contra hombres para demostrar su talento.

“Lo mío ha sido una lucha constante hasta el día de hoy, a mis 47 años, porque quiero marcar la diferencia en las generaciones que vienen detrás. Quiero ser recordada dignamente con un repertorio igual de digno, a veces caigo mal por eso, porque digo la verdad y la gente quiere la verdad con paños tibios y yo no me llevo con eso”.

Ivy Queen, quien ha lanzado temas como Si tú cantas y Qué locura, destacó que cuando inició su trayectoria, la música que realizaban ella y sus compañeros no gozaba del prestigio que ahora tiene, y que ha sido gracias a las fusiones y colaboraciones que otros artistas han comenzado a buscarlos.

“Antes los artistas estadounidenses no querían hacer colaboraciones con nuestro género y ahora se mueren por hacerlas, porque vieron que el género da números, mismos que le interesan a las grandes compañías y casas disqueras”.

La puertorriqueña se presentará el próximo sábado en el marco del festival urbano Flow Fest 2019, donde será la encargada de cerrar la noche, acto del que se dijo feliz de compartir con sus fanáticos a los cuales llama “soldados”.

“Tengo planeadas muchas cosas y lo que salga de mi interacción con el público será única. Me gusta que la gente baile y al mismo tiempo ría, de repente en el espectáculo las mujeres comienzan a llorar porque estoy cantando una canción que les tocó dedicar en alguna ocasión, entonces eso es lo bonito… la música es un lenguaje y yo me aprovecho de eso”.

