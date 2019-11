La música en la obra de Shakespeare

Se conmemoró el 25 aniversario de “Música en la obra y tiempo de Shakespeare” con Mario Iván Martínez y Antonio Corona

Notimex

México.- La riqueza lírica de la época isabelina fue revivida en la puesta “Música en la obra y tiempo de Shakespeare”, a cargo del actor y cantante Mario Iván Martínez y el músico Antonio Corona, en el Teatro Helénico.

El evento conmemoró su 25 aniversario, estrenado el 10 de noviembre de 1994 en la Sala Carlos Chávez de la UNAM, dejando escuchar piezas como “The Hunt’s up”, “The cuckoo” y “The Willow song”; canciones usadas en obras de Shakespeare. Se interpretaron también piezas de John Dowland (1563-1623), el músico más emblemático de aquella época, con títulos como: “I Saw my lady weep” y “Can she excuse my wrongs?”, entre otras.

Ante una sala repleta, la puesta ofreció una escenografía sobria con una silla para cada artista sobre el escenario, el cual sólo fue ornamentado por un florero con rosas y un baúl del que Martínez extrajo diversos materiales para cada ocasión. La iluminación cambió tanto de color como de dirección en función de cada título, apuntando directamente a algún intérprete o dejando ver todo el escenario.

La acción recayó principalmente en Mario Iván, quién no sólo se limitó a cantar; utilizó toda la tarima e incluso las escaleras de las butacas para dar vida a una actuación donde llevó al máximo tanto sus dotes vocales como histriónicas, sobre todo cuando interpretó fragmentos de “Romeo y Julieta” y “La fierecilla domada” dando vida a dos personajes al mismo tiempo con una fluidez que capturó al público en cada segundo.

Antonio Corona no desmereció protagonismo; tañía su laúd no sólo con las manos sino con gesticulaciones que ilustraban el sentimiento de los acordes, arqueando las cejas y haciendo movimientos de cabeza que también exhibían la complejidad de lo que ejecutaba.

Interpretando todas las canciones en inglés y permitiendo versiones traducidas sólo en monólogos y fragmentos de obras, Iván Martínez finalizó su presentación narrando que fue a raíz del sismo de 1985 y al hallarse estudiando en Inglaterra, como conoció a Corona y en aras de homenajear al país que los recibió montaron dicha puesta que este mes cumplió un cuarto de siglo.