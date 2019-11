Querétaro tiene calidad de vida y seguridad: Romy Rojas

La integrante del gabinete estatal precisó que se trata de dos virtudes con las que la entidad es competitiva

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Romy Rojas Garrido, acudió al Foro Tiburones Inmobiliarios, evento impulsado por el portal inmobiliario Lamudi que logra reunir a representantes de asociaciones inmobiliarias a nivel nacional e internacional para conocer un nuevo modelo en el negocio de bienes raíces.

Durante el panel de discusión, la titular de la SDUOP habló sobre la importancia en la profesionalización de los agentes y empresas inmobiliarias, pues refirió que en sus manos está el patrimonio de muchas familias mexicanas.

Asimismo, destacó el tema del desarrollo urbano generar mayor seguridad y calidad de vida, y que con un desarrollo inmobiliario bien planeado se asegura un buen equipamiento urbano que garantice la satisfacción de los ciudadanos.

Finalmente, Romy Rojas aseveró que el estado de Querétaro es atractivo para las inversiones y para vivir, por tener esas dos condicionantes: seguridad y calidad de vida, y que contra eso no se puede competir; sin embargo, refirió que se debe asumir la responsabilidad social, donde trabajen juntos sociedad, gobierno y el sector inmobiliario ofreciendo excelentes desarrollos con las condiciones urbanas necesarias y en el que todos ganen.

El Foro Tiburones Inmobiliarios busca, a través de un panel de discusión y conferencias, generar nuevas formas de negocio en bienes raíces mediante el liderazgo y el desarrollo profesional, aportando conceptos clave para crear nuevas áreas de oportunidad en la profesionalización inmobiliaria en México.

Durante el panel también estuvieron presentes Tony Hánna, Tiburón Inmobiliario y moderador del panel de discusión; María Elena Herrera, ex presidenta de AMPI Querétaro; Jorge Carbonell, Fundador Operador Principal de Keller Williams México; Lilian Herrera, Presidenta de la Asociación Queretana de Inmobiliarios; Federico Cerdas, Fundador de Global Businesses Inc.; y A.T. Almeida, Productor de Bienes Raíces en Dallas, Fort Worth.