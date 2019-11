SJR tercer municipio con propiedades en ofertas en Querétaro

Lamudi presentó Foro Tiburones Inmobiliarios en Querétaro

Noticias

Con más de 300 asistentes, esta mañana Lamudi.com.mx presentó la cuarta edición del Foro Tiburones Inmobiliarios, el cual contó con expertos de la industria, quienes hablaron del panorama inmobiliario, cómo se ha ido transformando en México y las herramientas necesarias en liderazgo y desarrollo profesional para los agentes.

Antes de iniciar el foro, Daniel Narváez, Director de Marketing de Lamudi México presentó el Reporte del Mercado Inmobiliario Residencial de Querétaro destacando algunos datos relevantes como:

El Bajío es la segunda región con mayor crecimiento poblacional en las últimas dos décadas, lo que eventualmente ha generado un impacto en la industria y comercio.

La ciudad de Santiago de Querétaro es la zona que más propiedades en oferta digital tiene con el 53% de participación, le siguen El Marqués con el 23%, Corregidora con el 11% , Juriquilla con el 8%, San Juan del Río con el 3% y Tequisquiapan con el 1%.

El segmento con mayor participación es el que pertenece al Residencial, con un 45%; en una proporción bastante equitativa se encuentran el segmento Residencial Plus y el de Interés Medio y Económico con el 24% y 25% respectivamente.

A nivel digital se registró un aumento de 34% en las búsquedas de propiedades en Querétaro durante el primer semestre de 2019, con respecto al mismo período del 2018.

Respecto a la industria vitivinícola de la región, se sabe que le ha dado un impulso importante al sector, ya que este enfoque turístico genera polos de inversión no solamente para la gente local, también para gente de otros estados que al visitar los viñedos fomenta mayor interés para invertir en la zona, no para una inversión de uso propio sino más bien para el tema de inversión para que genere alta plusvalía y un retorno importante a mediano plazo.

Al término de esta presentación, comenzaron las conferencias con invitados de la talla de John Mayfield “The Tech Guy”, quien explicó cómo usar las redes sociales para incrementar las ventas de los asesores inmobiliarios; Allen Hernández, Director de Sperto Training quién habló sobre el “Inmobiliario Evolutivo” y Gerardo Asencio, corredor inmobiliario y Presidente de la Fundación HWP Hispanic Wealth Project, quien dio la charla “Técnicas de Ventas”, causando mucho interés entre los asistentes.

Una parte clave del evento fue el panel de discusión Tiburones Inmobiliarios, moderado por Antonio Hanna, que contó con la participación de Romy Rojas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro; Pablo Vásquez, Presidente nacional de AMPI; Federico Cerdas, fundador de Global Businesses Inc; Lilian Herrera, Presidenta de la Asociación Queretana de Inmobiliarias (AQUI); A.T. Almeida, productor de Bienes Raíces en Dallas Forth Worth y Jorge Carbonell, Fundador y Operador principal de Keller Williams México.

Durante éste, Jorge Carbonell, comentó que para que México tenga mayor proyección internacional y mayor infraestructura para atraer nuevos polos de inversión hay que hacer a México una metrópoli más importante y con mayor alcance a nivel internacional no solamente estrategias a nivel local por otra parte Romy Rojas habló sobre cómo el tema de seguridad es crítico para cualquier inversión inmobiliaria y que Querétaro es una de las regiones con mejores niveles de seguridad a nivel nacional que es una de las principales fortalezas que tiene la región además de su calidad de vida; durante su intervención Federico Cerdas dijo que era importante generar confianza entre los inversionistas con mayores oportunidades con un buen nivel de seguimiento y sobre todo con nuevos proyectos inmobiliarios que estén más al alcance del interés general de la población, del interés medio.

Este evento sin duda marcó un precedente en cuanto a la profesionalización de los agentes inmobiliarios de Querétaro, por lo que se espera que se sigan llevando a cabo estos foros en otras ciudades del país permitiendo así que se conozca la visión de los diferentes participantes del mercado.

Tiburones Inmobiliarios se seguirá presentando en otros estados de la república, como Monterrey, Guadalajara y Cancún entre otros, durante el 2020.