Son las mujeres la fortaleza de México: Mauricio Kuri

El senador se reunió con más de mil queretanas

El senador por Querétaro, Mauricio Kuri, se reunió con mil mujeres, quienes día a día colaboran en la construcción de un mejor Querétaro. El evento convocado por Martha Beatriz Kuri reunió a representantes de todos los sectores de la comunidad queretana, en su mensaje invitó a las presentes a continuar trabajando para hacer un estado y un país con mayor equidad, igualdad y mejores oportunidades de desarrollo para todas y confiar en el trabajo del legislador.

“La realidad mexicana se ve muy triste y parece no dar señales de recuperación. Pero entonces las veo a ustedes y siento esperanza, son ustedes fortaleza del país. Sin su esfuerzo diario, sin su lucha y sin el amor por los suyos, no habría un Querétaro como el que tenemos hoy, sin ustedes no habría país. Necesitamos de cada una para seguir sacando adelante a nuestro México”, acotó el Senador.

Asimismo, expresó que la incertidumbre que se vive en el país cada día es más grande. Sin embargo, y pese a las adversidades, las mujeres queretanas han logrado incidir de manera directa en el desarrollo económico y social de este estado. “Hoy hago un llamado a todas las mujeres. A las mujeres que trabajan, a las que son madres, a las que son jefas de su hogar, porque en sus manos está el verdadero cambio que le urge a México y, sólo con ustedes, podremos lograrlo”.

Mauricio Kuri manifestó que desde el Senado ha trabajado incansablemente por las mujeres: “Logramos avanzar en igualdad de género; además alzamos la voz para que ustedes no se quedaran sin estancias infantiles y sin medicinas y para que sus hijos tengan una educación de calidad”.

Además, señaló que, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, su principal tarea ha sido trabajar para resolver temas que a todas las mujeres les atañen, como la seguridad, el trabajo y la economía; así como la educación, la salud y la justicia social. Su esfuerzo siempre ha sido a favor de un país más equitativo, democrático e igualitario.

Finalmente, el legislador dijo que “es urgente recomponer el rumbo y tomar decisiones serias, que nos den certidumbre. Sé que las mujeres lo pueden todo, por eso sé que ustedes no permitirán que el país se derrumbe. Necesitamos a muchas, muchísimas más de ustedes, para seguir haciendo crecer a Querétaro y a todo México”.