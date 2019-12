Morena es ave de paso y “le vamos a ganar”, insiste el PRI

Notimex

México.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, insistió que “Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana, porque le vamos a ganar”.

Reconoció que la ciudadanía dejó a un lado al PRI y le retiró su confianza porque “dejamos a nuestra militancia, solapamos y permitimos actos de corrupción”.

Dijo que la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales surgió y con ello “le regalamos las banderas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a quienes eran oposición”.

Al encabezar los trabajos de la Asamblea Nacional Electiva de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en la que se eligió como dirigente nacional a Cristina Ruiz Sandoval, Moreno Cárdenas reiteró que el PRI puede resurgir y ganar las elecciones.

Al hablar de las razones por las que el PRI perdió los comicios presidenciales de 2018, expresó que “la ciudadanía nos retiró su confianza, por eso hoy es muy importante el trabajo que tienen por delante los miembros de la CNOP, porque el actual gobierno no ha respondido a los mexicanos como lo esperaban”.

“El 2019 es el año más violento en la historia del país, se redujeron todos los programas para las mujeres, hubo recortes brutales para el campo, porque quienes hoy gobiernan a México no tienen sensibilidad política; está claro, el desempleo está al alza, hay pocas oportunidades de crecimiento económico. Este gobierno no da resultados y no le cumple a los ciudadanos”, aseguró.

En su oportunidad, la nueva secretaria general del Sector Popular del PRI aglutinado en la CNOP, Cristina Ruiz Sandoval, aseguró que los priistas, con sus sectores y sus organizaciones “somos la corriente política y social más importante de México. Somos el partido de las instituciones fuertes y sólidas que sigue siendo ejemplo para América Latina”.

Pero también reconoció que “no todos los que han militado en el PRI han honrado la confianza de la sociedad y del partido; tampoco han estado a la altura de las expectativas de los mexicanos, porque algunos han lesionado con sus actos a México y nos han heredado el enojo de la sociedad”.

Por lo anterior, Cristina Ruiz se comprometió a trabajar incansablemente de la mano de los cenopistas, “porque ya no podemos seguir haciendo política de oficina, hoy los priistas debemos estar en los mercados, en las plazas públicas, en el transporte público, en la calle, trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos”.

SEGUNDA Asamblea Nacional Extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), encabezada por Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.