Deuda pública se liquidará en 2020 Jurídicamente no es procedente el impuesto ganadero: FDS

Al liquidar la deuda pública, el gobierno del estado de Querétaro dispondrá de 250 millones de pesos más para más acciones en beneficio de la ciudadanía, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, al destacar los beneficios de liquidar la deuda pública en este próximo año 2020.

“La intención es que, bajo la disciplina financiera que tenemos, en diciembre del año que entra (la deuda pública) quede en cero”, aseguró.

Éste, dijo, es un compromiso que hizo con las y los queretanos; un compromiso que aseveró “lo vamos a cumplir y vamos a demostrar que a pesar de recortes federales, y con los impuestos de los queretanos, con lo que nos toca por fórmula de la federación podemos sacar al estado adelante en infraestructura, programas y acciones en lo que resta del gobierno”.

Los beneficios, explicó, son que a pesar de pagar una tasa muy baja a los bancos, la administración entrante dejará de pagar 250 millones de pesos anuales, monto que podrá ser destinado a más proyectos, obra pública, infraestructura o programas sociales.

“Nosotros recibimos una deuda de mil 150 millones de pesos, y aunque era una tasa de interés muy baja, no tener deuda a partir del 2021 es dejar de pagarle a los bancos 250 millones de pesos anuales a partir de enero, en la siguiente administración tendrá más 250 millones por no tener deuda y no estar pagándole a los deudos y además la deuda la pagan los ciudadanos no el gobierno”.

Impuesto ganadero

En cuanto al “impuesto ganadero” que se pretende crear en el municipio de Ezequiel Montes, el gobernador aseguró que es una medida improcedente, pues la modificación debió haber ido bajo la Hacienda Municipal, modificaciones que no se hicieron.

Además señaló que la Asociación Ganadera de Ezequiel Montes ya se ha acercado a él pidiéndole que intervenga para que no se grave más a esta actividad.

“Me ha dicho la Presidenta municipal que al final le está dejando la decisión a los productores, lo que me han externado a través de la Asociación Ganadera de Ezequiel Montes es que no, aunque pudiera estar designado a seguridad como lo planteaba la presidenta municipal, mejor ahí podemos ayudarles nosotros” y reiteró que el tema no es politizado, simplemente es jurídicamente improcedente.