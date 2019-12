Los Gallos Blancos se quedarán en Querétaro

Caliente no quiso el Estadio La Corregidora

Diego Armando Rivera

Noticias

El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que le ofreció al dueño del Grupo Caliente el Estadio La Corregidora, pero este no lo aceptó.

“Lo primero que le dije a Jorge Hank fue que te vendemos el estadio, porque el estadio es de Gobierno del Estado, pero lo ocupan los Gallos Blancos; entonces, ahí lo platicamos”.

El mandatario estatal indicó que un estadio como el de los queretanos no lo tiene cualquiera, solo Las Chivas y Monterrey tiene un espacio del mismo nivel; sin embargo, buscarán conservarlo para garantizar la permanencia de un equipo de primera división.

“La verdad que no, yo ya no lo haría y más en esta etapa de mi administración no entraría en una negociación. Prefiero que eso sea de todos los queretanos y ahí está el gancho de tener un equipo de primera división”.

Además, dijo, se debe quedar el nombre, aunque algunos le quieran poner el del ex gobernador Manuel Camacho Guzmán.

“Yo le pregunto a la ciudadanía ¿Le cambiamos de nombre al Estadio La Corregidora? La Corregidora es lo más orgulloso que tenemos de haber sido quien descubre la Independencia de México”.

Sobre la venta del equipo del Grupo Caliente, indicó que ya es oficial que se mantendrán en la entidad, pero pedirán sea más competitivo de lo que hicieron en esta temporada.

“Apenas se hizo el anuncio, la aceptación de la Federación Mexicana de Fútbol, de la venta de Grupo Imagen a Grupo Caliente y que lo aprueba la Federación; una hora más tarde me estaba llamando Jorge Hank, que es el dueño oficial de Gallos Blancos”.

Finalmente informó que tendrán una reunión la semana que entra en Querétaro o en la Ciudad de México.

“Con este Grupo Caliente, que encabeza Jorge Hank, tiene toda la intención de invertir en un gran equipo; así que habrá equipo competitivo y totalmente queretano”.