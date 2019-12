Cartera de inversiones listas para el 2020 28 empresas han manifestado interés por invertir en el estado

Diego Armando Rivera

Empresas internacionales y nacionales han mostrado interés de invertir en Querétaro durante el primer trimestre del 2020, pero el estado compite con otras entidades y países, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.

“Tenemos 28 proyectos de inversión, de los cuales ocho son ampliaciones y 20 son nuevas empresas; si mal no me acuerdo son cerca de 14 mil millones de pesos y cerca de siete mil fuentes de empleo”.

El funcionario estatal indicó que “están buscando las condiciones para que las empresas se asienten aquí”.

“Gobierno del Estado no baja el ritmo, nosotros no podemos bajar el ritmo, tenemos que seguir apoyando a la atracción de nuevas empresas y no solo la atracción, sino la vinculación de estas empresas con el mercado interno”.

Explicó que han continuado con la atracción de inversiones, pues “Querétaro tiene una planta productiva muy fuerte, muy capaz, muy profesional y nuestra obligación es estarlos vinculando constantemente”.

“En lo que va de este año hemos tenido más de seis mil citas de negocio a través de diferentes encuentros en los cuales hemos estado fomentando la instalación de grandes empresas, ampliación de muchas, pero lo que buscamos es que esas empresas que se instalan, le compren a los proveedores locales”.

Su trabajo, recordó, es el fortalecimiento regional, del comercio, servicios y de otros sectores que tradicionalmente no se apoyaban, por lo cual están vinculando a empresas locales con las transnacionales.

“El esfuerzo no solo se queda en el sector industrial, también hemos estado apoyando a pequeños productores, en los rubros de comercio y servicio, a través de programas muy específicos, como es el programa de fortalecimiento regional, el programa de PASE, que es ya conocido, el programa de apoyos a sectores económicos”.

Finalmente aceptó que si hay condiciones internacionales que afectan el desempeño de la economía, pero están trabajando a nivel local para cumplir con las metas planteadas.

“El entorno internacional no lo podemos controlar, no lo podemos intervenir, lo que nos toca hacer es seguir generando condiciones de certeza, de certidumbre, de confianza para los inversionistas y eso estamos haciendo”.