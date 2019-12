La regidora de la Comisión de Asuntos del Migrante de San Juan del Río, Lourdes Sánchez Vázquez, desconocía que se hizo una donación, por ello el apoyo se perdió.

La Comisión de Asuntos del Migrante en el ayuntamiento de San Juan del Río, encabezada por Lourdes Sánchez Vázquez, no consiguió parte de los apoyos que se entregaron por parte de empresarios y algunos connacionales para seguridad, pues el municipio desconocía el apoyo.

La integrante del cabildo reconoció que desconocía de la existencia de dicho programa y por ello es que no pudo cruzar la frontera con una camioneta que le sería de utilidad para cargar el equipo que se entregó que incluía equipos de protección para los cuerpos de bomberos, camillas para equipar albergues para los migrantes.

“Nos trasladamos a las instalaciones de una empresa que se ubica en Laredo Texas donde varios empresarios que participan en esta caravana hicieron una donación, para los municipios participantes; desafortunadamente no teníamos conocimiento de ello y no llevábamos el espacio para recibirlo, pero hubo donación de traje de bomberos, camillas para equipar albergues para estancias de migrantes y algunas cosas que eran muy útiles, pero el municipio no se vio beneficiado porque no había espacio para trasladarlo”, expuso la regidora durante la sesión de cabildo.

Cabe recordar que la Caravana del Migrante comenzó su organización desde octubre del presente año y en su momento la regidora Lourdes Sánchez Vázquez, aseguró que no contaba con la seguridad de que participaría; no obstante, fue hasta el 09 de diciembre cuando finalmente tomó la decisión de que sí participaría (8 días antes de que saliera el grupo de Laredo).

Contrario a lo que ocurrió con San Juan del Río, que se quedó sin apoyos, otros municipios que participaron en la caravana del migrante y que se informaron con mucho tiempo de anticipación, sí recibieron apoyos por parte de los empresarios norteamericanos y la asociación de migrantes.

La regidora reiteró que desconocía de este programa y aunque otros municipios sí recibieron apoyos, la integrante del cabildo aseguró que “no es importante la parte de si se obtuvo o no se obtuvieron los apoyos, la mención en el cabildo se hizo a efecto de que podamos estar preparados en el futuro porque no sabemos si habrá más donaciones de esas el siguiente año”.

Finalmente Lourdes Sánchez Vázquez, quien representa a la Comisión de Asuntos del Migrante aseguró que no acompañará de regreso a la Caravana que saldrá en enero de regreso a Laredo.