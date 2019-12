Benny Ibarra concluye el proyecto más ambicioso de su carrera

El actor y cantante mexi- cano Benny Ibarra concluyó las funciones de Novecento, proyecto que considera ha si- do el más ambicioso en sus casi 40 años de trayectoria so- bre los escenarios.

“Adiós amado @teatro_milan Gracias por recibir amorosamente a #Novecento Hoy últimas fun- ciones del proyecto artístico más completo de mi carrera. Te extrañaré! Gracias @3aLlamadaTeatro Gracias por acompañarme en el viaje. Gracias”, escribió el exTimbiriche en sus redes so- ciales el 29 de diciembre.

Durante tres meses, un banco de piano es lo único que acompañó a Benny Ibarra sobre el escenario en la historia que Giuseppe Tornatore estrenó en 1998 pa- ra cine, basada en el monólo- go teatral del dramaturgo Alessandro Baricco.

El personaje principal que interpretó fue “Max Tooney”, un trompetista de jazz que narra la historia de

“Novecento”, quien fue aban- donado en un barco trasa- tlántico del que nunca llegó a salir.

“Me siento muy contento por haber vuelto al teatro, por retomar una disciplina tan exigente y a la vez tan libera- dora. Volé al hacer este tra- bajo porque soy adicto empe- dernido de la sensación de te- ner que salir a hacer lo que me gusta”, comentó a Notimex.

Dijo que al ofrecer un con- cierto, la adrenalina que ex- perimenta es diferente y aun- que se parecen las dos expe- riencias, el teatro es algo que puede vivir más seguido, pues inició con funciones tres veces por semana y terminó con nueve.

“Cada vez que se levantó el telón fue como saltar en pa- racaídas y me volví adicto a ello. De ahora en adelante ex- trañaré vivir esto y espero re- gresar pronto con otra obra, pues cuando concluí ‘El Hombre de La Mancha’ estu- ve durante dos o tres sema- nas en depresión, no me ha- llaba y no entendía nada”, co- mentó.