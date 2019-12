Bloquean a Sharon Stone en aplicación de citas

Notimex

La protagonista de la pelí- cula Bajos instintos, Sharon Stone, fue bloqueada por una aplicación de citas, porque varios usuarios la reportaron como falsa, sin embargo, la cuenta es real, aclaró la pro- pia actriz.

A través de sus redes so- ciales, Stone, de 61 años, la- mentó que la sacaran de la aplicación. “¡Algunos usua- rios informaron que no podía ser yo! No me excluyan de la colmena”, escribió la actriz junto con la imagen de la em- presa, donde le informan que está bloqueada.

Pocas horas después, la directora editorial de la apli- cación le mandó un mensaje

a la actriz donde le informa que su perfil está activo nue- vamente: ¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor”, le escribieron a Sharon.

Los seguidores de la actriz en Twitter, reaccionaron de inmediato y comentaron: “Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?”, “Si tú estás en Bumble, no hay ninguna es- peranza para nosotros”.

Stone, quien ha actuado en películas como Casino, al lado de Robert De Niro, se ca- só tres veces. En 1984, con el productor Michael Greenburg, a quien conoció durante la filmación de The Vegas strip war. Se divorcia- ron en 1990.

En 1993 inició una relación con William J. MacDonald, que duró solo un año. Tras su separación, Stone le devolvió el anillo de compromiso a MacDonald vía FedEx. Asimismo, se casó con el edi- tor Phil Bronstein en 1998. Se divorciaron en 2004. Adoptaron un hijo, Roan. Stone tiene otros dos hijos, también adoptados, Laird Vonne y Quinn Kelly.