Quentin Tarantino recibirá el Premio al Director del Año en Palm Springs

El cineasta estadouniden- se Quentin Tarantino recibi- rá el Premio al Director del Año durante la gala de pre- mios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que se llevará a cabo el 2 de enero próximo.

El realizador será recono- cido por su trabajo en la cinta Había una vez… en Hollywood (Once upon a ti- me… in Hollywood), prota- gonizada por Leonardo DiCaprio (“Ricky Dalton”) y Brad Pitt (“Cliff Booth”).

Harold Matzner, presi- dente del encuentro fílmico, que se llevará a cabo del 2 al 13 de enero próximo, resaltó

el talento de Tarantino para capturar la esencia de Hollywood de 1969 en su cin- ta más reciente, “¡estamos en- cantados de honrar a Quentin Tarantino una vez más por la excelente calidad

de su trabajo, esta vez con el Premio al Director del Año!”. Entre los ganadores ante- riores del Premio al Director del Año están Bradley Cooper, Stephen Daldry, Alejandro G. Iñárritu, Steve McQueen, Alexander Payne, Sean Penn, Jason Reitman, David O. Russell y Robert

Zemeckis.

En los años en McQueen

(12 years a slave), Payne (Sideways), Reitman (Up in the air) y Russell (The fighter) recibieron esta distinción, también fueron nominados en la categoría de Mejor Director para los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.