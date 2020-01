Resumen del 2019

Las cosas son diferentes, la noticia envejece con mayor velocidad, las redes sociales nos han obligado a trabajar de una forma distinta y si el señor Reuters que inició con palomas mensajeras, viviera estos días se sorprendería, como nosotros de la inmediatez del hecho noticioso,

Ha pasado un largo año y mucha tinta se queda en el tintero, pero vale recordar muchos de los hechos que se registraron en esta tierra pródiga, uno de ellos, sin duda la nueva encomienda del ahora Arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz, quien dejó las tierras en que vivió y cuidó de su grey durante ocho años.

Peregrinos rumbo al Tepeyac des de la sierra Gorda

Un poco antes, la madrugada del viernes 12 de julio, se llevó a cabo el inicio de la 60 edición de la tradicional peregrinación al Tepeyac, que comienza en la comunidad de Neblinas, Landa de Matamoros.

13 de julio en la mañana centenares de mujeres salieron desde neblinas para conmemorar una edición más de la peregrinación hacia el Tepeyac.

Ya para el 28 de julio llegó la columna de mujeres y de hombres al pie del Tepeyac. Miles de personas llegaron en peregrinación para concluir con la 60 edición y una peregrinación fortalecida con familiares y amigos que superó las 70 mil almas a los pies de La Morenita.

Llegado el 7 de agosto, por primera vez los sacerdotes de la Diócesis de Querétaro, junto a el Obispo Mons. Faustino Armendáriz Jiménez y Mons. José Martín Lara Becerril, Vicario General de la Diócesis, llevaron a cabo la Peregrinación Sacerdotal a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano 2019. En el marco del Año Jubilar por el Patronazgo de la Virgen de los Dolores en la Diócesis.

El 17 de agosto de 2019, se llevó a cabo la 1er. Jornada Diocesana de la Juventud, que tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, Mons. Faustino presidio la Sagrada Eucaristía, la cual fue concelebrada por el Pbro. Efraín Issasi Cano, de la Dimensión de Juventud, Pbro. Efraín Gómez Valderrama QCN, Pbro. Rubén Olguín Guerrero, Pbro. Fidencio Servín León, y algunos otros sacerdotes que acompañaron a los jóvenes es esta ocasión.

Y si por un lado se conmemoraba un aniversario más de la Independencia de México, el mismo 15 de septiembre a las 17:30 horas, en la Alameda Hidalgo se llevó a cabo la inauguración de la exposición, «Virgen de Soriano, Patrona Principal de la Diócesis de Querétaro», con el lema «A mi madre de la tierra que me enseñó a amar a mi Madre del Cielo».

Consternación en la Diócesis

El 22 de septiembre, Faustino Armendáriz Jiménez anunció su partida de la Diócesis de Querétaro y en noviembre debería partir a Durango, esto luego de ser nombrado por el Papa Francisco, como Arzobispo de la Diócesis de aquel estado del norte.

Octubre

3 de octubre. El grupo de peregrinos que inicio su itinerario el 18 de septiembre desde la Capilla del Espíritu Santo en la ciudad episcopal de Querétaro, siguiendo la ruta denominada Camino Real y que fueron obteniendo, durante su recorrido, un sello en su Carta de peregrino al visitar los lugares emblemáticos, mismos que al final de su trayecto, en la capilla de San Junípero Serra en Jalpan, suman un total de 20, arribaron el 25 de septiembre a la Misión de Jalpan.

El día 6 de octubre de 2019, Mons. Faustino Armendáriz Jiménez, Administrador Diocesano de Querétaro, y Arzobispo Electo de Durando, presidió la Santa Eucaristía, en honor a San Francisco de Asís, Santo patrono de la Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Calle de la Esperanza s/n Esperanza, Colón, Qro.

El día 9 de octubre del 2019, se llevó a cabo la celebración Eucarística en el marco del XXIII Encuentro Nacional de Vicarios y Delegados Episcopales para la Vida Consagrada, teniendo como cede el Templo de la Santa Cruz de los Milagros, Santiago de Querétaro.

50 aniversario de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano

El 1 de noviembre. Ante centenares de fieles católicos provenientes de diferentes puntos del estado de Querétaro y de otras entidades, el nuncio apostólico, Franco Coppola, y el arzobispo electo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, presidieron la solemne celebración eucarística, realizada en el estadio Corregidora, con motivo del 50 aniversario de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, como patrona de la Diócesis de Querétaro.

20 de noviembre, momentos antes del mediodía, un contingente de peregrinos se congregó a las afueras del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, para despedirse de Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, quien el 21 de noviembre, en un ambiente de algarabía, cientos de familias duranguenses lo acompañaron en su Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad como arzobispo de Durango en Catedral Basílica Menor.

Una importante decisión

El 23 de noviembre el Colegio de Consultores de la Diócesis de Querétaro nombró a Monseñor don Mario de Gasperín Gaperín como Administrador Diocesano durante la sede vacante y hasta que el Papa Francisco designe nuevo obispo de Querétaro, tras nombrar a monseñor Faustino Armendáriz Jiménez como arzobispo metropolitano de Durango.

Desde muy temprana hora se reunieron en el Seminario Conciliar de Querétaro, el órgano le tomó la protesta de fidelidad al cargo, según comunicado emitido el mismo sábado.

12 de diciembre, día de la Virgen morena

Como cada año desde las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, el 12 de diciembre en los diversos templos de Querétaro se celebró a la Morenita delTepeyac.

Y la mañana del lunes 16 de diciembre se reunió el Presbiterio de la Diócesis de Querétaro en las instalaciones del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, para celebrar su tradicional posada navideña, la cual dio inicio con la Hora Santa en la capilla de Teología, el Pbro. Ramón Gutiérrez González, Director Espiritual del Curso Introductorio.

Instituto Nacional Electoral

Si bien la actividad en el INE no cesa, el inicio del segundo semestre fue de trabajo interno y para el 20 de noviembre, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro presentó el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018,una herramienta que muestra de manera sencilla el cúmulo de datos de los resultados electorales tanto en el ámbito Federal como Local a través de elementos visuales como mapas, tablas y gráficas que ofrecen a las y los usuarios una experiencia fluida y entendible en cualquier plataforma para conocer los resultados de la Presidencia de la República, de las 128 senadurías y de las 500 diputaciones federales, además de las correspondientes a los resultados de las elecciones locales en 30 entidades del país.

Nueva credencial para votar tendrá código QR de alta densidad con información básica del ciudadano

Luego de un mes, el 20 de diciembre inició la producción del nuevo modelo de credencial para votar con códigos QR de alta densidad con información básica del ciudadano —rostro y huellas dactilares—, así como 24 medidas de protección, que la hacen segura e infalsificable.

Ese mismo día en sesión de la Comisión Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro (IEEQ), se llevó a cabo la lectura, validación y trituración de formatos de credencial correspondientes al cuarto trimestre de 2019, con la finalidad de que nadie haga mal uso de los datos personales de las y los ciudadanos.

El universo de credenciales destruidas fue de 13 mil 276; de esta cifra, destaca que 13 mil 276 son credenciales entregadas por canje y 95 devueltas por terceros y las restantes 15 capturadas en Vocalía Distrital.

La cultura y las artes

Uno de los rubros que más atracción de turismo arroja, son las actividades artísticas y culturales y el 17 de julio, en un evento especial organizado por la Secretaría de Cultura del Estado (SECULT) con motivo del Día del Padre, la Banda de Música del Estado llevó a cabo su tradicional serenata dominical en el Jardín Zenea, bajo la dirección del Mtro. Aurelio Olvera Montaño y como director invitado el Mtro. Fernando Ramírez Gutiérrez.

El 18 de julio, como parte del compromiso con el arte y la cultura, Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura del Estado; el artista Rubén González; Ricardo Alegre Bojórquez, secretario de Desarrollo Sustentable del municipio de Corregidora y Arturo Mora, director de Difusión y Patrimonio Cultural de la SECULT, inauguraron el Museo Rubén González, en honor a este destacado caricaturista y escultor queretano.

Con la asistencia de 31 mil personas, a partir del 11 de agosto y durante cuatro días de programación, culmina la primera etapa del 18º Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, que tuvo como sede el municipio de Amealco y como invitada especial Lele, la muñeca artesanal Patrimonio Cultural del

Estado, así como la participación de artesanas y artesanos, cocineras tradicionales, presentación de literatura, teatro, títeres, huapango, exposiciones, danzas indígenas y el 2º Concurso de Huapango Huasteco de Amealcol.

Lele, la muñeca artesanal Patrimonio Cultural del estado, llega el 15 de agosto a la capital de Querétaro, donde fue protagonista de un gran festival artístico y cultural.

El 17 de agosto concluyó el programa del Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, con una magna celebración que se llevó a cabo en el emblemático Acueducto, por la llegada de Lele a la ciudad, congregando a más de 300 mil personas durante este encuentro cultural, con la participación de más de mil 200 artistas, artesanos, productores y cocineras tradicionales.

Fue el 24 de agosto en el Museo de Arte de Querétaro, que se llevó a cabo la inauguración de la exposición “El eterno mínimo” de la artista plástica Patricia Arriola.

Conformada por 12 pinturas “Oro y plata” la exposición que inauguró Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura (SECULT) el 20 de septiembre, acompañada por Rodrigo Ruiz, secretario de la Juventud (SEJUVE); la artista expositora Geraldine Larios; Ana Castro, directora del restaurante Río Quintana, y Daniel Carrillo, patrocinador del evento.

21 de septiembre en el marco del 31° aniversario del Museo de Arte de Querétaro, se realizó la inauguración de dos magnas exposiciones: “El tiempo del color” de Chucho Reyes Ferreira, y “Azar y Cosmos” del artista Knut Pani, evento presidido por Paulina Aguado Romero.

24 de septiembre. Fue inaugurado el Festival Internacional de Artes Escénicas, teniendo como sede Plaza Fundadores, en una ceremonia presidida por Paulina Aguado Romero, Mariza Jiménez Cacho, en representación de Alejandra Frausto, secretaria de cultura federal; Juan Carlos Sosa, en representación de los artistas participantes; y Rodrigo Real, coordinador de Festivales de la SECULT.

Fue inaugurado el Festival Internacional de Artes Escénicas

Y el 4 de octubre, con la magnífica presentación de la compañía argentina Phaway, fue inaugurado el Festival Internacional de Artes Escénicas, teniendo como sede Plaza Fundadores, en una ceremonia presidida por Paulina Aguado Romero, Mariza Jiménez Cacho, en representación de Alejandra Frausto, secretaria de cultura federal; Juan Carlos Sosa, en representación de los artistas participantes; y Rodrigo Real, coordinador de Festivales de la SECULT.

30 de octubre Querétaro fungió como sede del segundo Encuentro Regional de Arte Urbano que congregó a 37 artistas urbanos de 9 estados de la República.

En esta edición, los artistas participantes intervinieron 10 grandes muros de la colonia “El Tintero”, en los que plasmaron su sentir y esencia volcada en múltiples estampas bajo las temáticas de: Tradiciones y modernidad, Cultura urbana y Cultura de la paz.

A dos meses de concluir 2019, el 19 de noviembre se llevó a cabo el Festival de la Huasteca en Los Pinos, una gala artística que concentró el talento y la riqueza cultural de la región huasteca del país.

El sabor, esencia, diversidad y arte de la Huasteca estuvo presente en Los Pinos a lo largo de tres días, mostrando al público a través de diversas galas de música, danza, artesanías, medicina tradicional y su rica gastronomía, la identidad de esta región.

El pasado 8 de diciembre la Secretaría de Cultura del Estado participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con más de 200 títulos de autores queretanos, quienes con el apoyo de la SECULT asistieron a la FIL para compartir sus textos con el público, en la reunión editorial más importante de Iberoamérica.

Este año la Secretaría de Cultura intervino con un stand en el que se brindó el espacio a más 20 autores locales y 15 editoriales independientes.

Celebran tardones indígenas en Querétaro

Finalmente el 17 de diciembre se conmemoró el décimo aniversario de la inscripción en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí – chichimecas de Tolimán. La Peña de Bernal guardián de un territorio sagrado”.

Educación

Muchos de los eventos sobresalientes en Educación corresponden a la USEBEQ, sin embargo en otros niveles también es ardua la actividad académica y extraacadémica, el 4 de julio el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, encabezó la ceremonia inaugural del XII Congreso de Pediatría, organizado por el Colegio de Pediatras de Querétaro.

La Licenciatura en Odontología, de la Facultad de Medicina; la Licenciatura en Geografía Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales; la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa, de la Facultad de Psicología; la Licenciatura en Filosofía, de la Facultad de Filosofía; y la Licenciatura en Administración, de la Facultad de Contaduría y Administración que se ofrece en el campus Cadereyta, todas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), consiguieron posicionarse en el nivel 1 de la acreditación que efectúan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Durante agosto, Alicia Aguilar Hernández, egresada de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CBENEQ), maestra de la Primaria “José María Morelos”, en la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan adscrita a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), e integrante del equipo “Leo, Pienso y Aprendo”, es una de las cuatro docentes galardonadas a nivel nacional por la organización Mexicanos Primero al hacerse acreedora al primer lugar del “Premio ABC, Maestros de los que Aprendemos, Generación 2019”.

Los queretanos Miguel Ángel López García y Miguel Ángel Montes Orozco brillaron en los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de Ajedrez que se realizaron en Monterrey, Nuevo León, al obtener la medalla de oro en la categoría menores de 12 años, y menores de 14 años, respectivamente.

El 16 de agosto, en Palacio de Gobierno, se instaló la mesa permanente de trabajo con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con el objetivo de resolver dudas sobre el Apoyo de Uso para Transporte Público, así como de la operación diaria del Sistema Qrobús.

El 30 de agosto se anunció la decisión de emitir títulos en femenino. En la solicitud se incluirá una pregunta que género prefieres para no hacer un trámite extra.

Ya en septiembre, en rueda de prensa realizada el día 5, fue presentada la Maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), la cual estuvo encabezada por el secretario de Educación (SEDEQ) José Alfredo Botello Montés y la directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado de la institución educativa, Flora Mercader Trejo.

Ese mismo día, el secretario de Educación en el Estado, José Alfredo Botello Montes, ante miembros del H. Consejo Universitario de la UAQ reiteró que Gobierno del Estado, seguirá trabajando para garantizar que la tarifa del transporte a los usuarios preferentes se mantenga en cuatro pesos.

El 8 de octubre la UAQ se sumó al paro nacional de universidades para exigir un aumento al subsidio a la educación superior y para que el gobierno federal entregara apoyos extraordinarios a instituciones en crisis.

El 14 de octubre, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, presidió la ceremonia inaugural del 69 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología, acto en el cual reconoció el trabajo profesional y de calidad que llevan a cabo los médicos entorno a la salud de las mujeres mexicanas.

En noviembre estudiantes de Arquitectura la Universidad Autónoma de Querétaro, resultaron ganadores del Concurso de Rediseño de los Módulos Turísticos del Centro Histórico, organizado por la Secretaría de Turismo Estatal.

Con la participación de más de 30 proyectos de distintas universidades, el equipo conformado por Karla Verania Gutiérrez Rivera, Giselle Anaís Méndez Pérez y Diana Alejandra Cajiga Marín, fueron elegidos por su proyecto como los ganadores del certamen.

A inicios de diciembre, el municipio de Corregidora acordó la donación de un predio a favor de la UAQ en donde se construirá un bachillerato.

El 8 de diciembre se celebró un tendido de libros en la explanada de Rectoría.

El 13 de diciembre el municipio de El Marqués y la UAQ firmaron un convenio para otorgar 303 becas a estudiantes de ese municipio.

Estas podrán ser aplicadas en los procesos de preinscripción e inscripción.

Posteriormente, el Municipio de Querétaro anunció que ayudará con dos millones de pesos a la misma institución para la adquisición de una colección de libros.

Oaxaca Aerospace, empresa mexicana dedicada a la fabricación de aeronaves de alta velocidad para misiones de reconocimiento, vigilancia aérea y adiestramiento buscó una alianza estratégica con la UNAQ para materializar un fuselaje de materiales compuestos con alto rendimiento y bajos costos de operación.

Este proyecto fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del “Programa de Estímulos a la Innovación” y desde 2014 se iniciaron los trabajos para el desarrollo de este proyecto tecnológico.

En una emotiva ceremonia este primer prototipo de fuselaje en fibra de carbono del avión Pegasus P400T, el primero de su tipo hecho en México y que servirá para generar el primer prototipo funcional de fibra de carbono entregado a los directivos de la empresa Oaxaca Aerospace.

Corregidora

No todo es miel sobre hojuelas, en agosto inhabilitaban a dos constructoras por presentar documentación falsa para el registro al Padrón de Contratistas, haciéndose acreedoras a la baja del Padrón de Contratistas e inhabilitación definitiva para poder volver a concursar en este municipio.

Roberto Sosa Pichardo, encabezaba la entrega de la obra de rehabilitación de bordo en la comunidad de Charco Blanco, con el cual se busca que los productores aprovecharan la captación de agua de lluvia para sus siembras, con inversión de 15 millones 785 mil 260 pesos de recurso municipal.

En septiembre y como resultado de la fortaleza de sus ingresos, el orden en el ejercicio del gasto público y la sostenibilidad de su deuda, Fitch Ratings subia la calificación de largo plazo en escala nacional de Corregidora, Querétaro a AAA(mex) con perspectiva estable, lo que refleja en finanzas públicas sólidas, con viabilidad en el corto y mediano plazos.

El alcalde Sosa Pichardo hizo entrega de la Subcomandancia de Seguridad Pública Municipal C2 en Cumbres del Roble, la cual está equipada y enlazada tecnológicamente al C4 a través de fibra óptica, permite el monitoreo de más de 110 cámaras de videovigilancia y beneficiar a 60 mil habitantes.

En octubre arribó la Virgen de El Pueblito a su Santuario, tras su estancia en la ciudad de Querétaro con motivo del LXXIII Aniversario de su coronación pontificia.

Cabe destacar que el municipio de Corregidora se coloca entre los primeros cinco lugares del Indicador General de Ingresos Municipales (IGIM) 2019, con alta capacidad de generar ingresos propios, con 64.3 puntos obtenidos en una muestra de 60 municipios donde el promedio fue de 33.7 puntos, de acuerdo a un estudio realizado por la firma A Regional con datos del año 2018, mide la dependencia de los ayuntamientos respecto a sus recursos que provienen de la Federación; la participación de los ingresos que se obtienen vía impuestos en los ingresos propios de los ayuntamientos, y el esfuerzo por habitante que realizaron los municipios para recaudar ingresos propios, durante el año analizado de la muestra,

En diciembre, el edil Roberto Sosa Pichardo, el secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel, y el director del IVEQ, Germán Borja, entregaban y firman un total de 191 escrituras de cuatro asentamientos que tenían hasta 20 años en espera de normalizar su situación.

También se iluminan más de 7 kilómetros del libramiento Sur Poniente en Corregidora que comprende de Misión Mariana hasta Los Ángeles, con una inversión de 11 millones de pesos, con la que se fomenta mayor seguridad para quienes transiten por esta vialidad.

Durante la 9a edición del Premio Nacional Buen Gobierno Municipal que otorga la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Corregidora, el municipio, fue galardonado por su gestión sobresaliente con siete proyectos.

Y la Guardia Nacional no define sobre terrenos que ofrecen en Corregidora, mismos que le interesan a la 17/a Zona Militar

También llegó el primer hotel a Corregidora con la colocación de la primera piedra del Nome Luxury Villas & Suites, con inversión de 60 millones de pesos, 77 habitaciones, restaurante y salón de eventos.

Legislatura

Legislatura

Enero

Abasto se elevó al 40 por ciento

Permanecían las calles vacías y la poca actividad comercial

Noticias

Calles vacías y muy poca actividad comercial se observó el día de ayer por el desabasto de gasolina, aun cuando mejoró la distribución del combustible y las filas de vehículos fueron más cortas. De las 208 estaciones ubicadas en la zona metropolitana el 40 por ciento estuvo operando; hubo pocos vehículos circulando por las diferentes arterias de la ciudad de Querétaro y lo mismo por la carretera de cuota y la libre a Celaya.

Enrique Arroyo Enzástiga, gerente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro, informó que solamente están abasteciendo gasolina Magna, no se ha repartido Premium, ya que la primera es la de mayor consumo. Dijo que en este abastecimiento la CANACAR ha apoyado mucho, así como del Gobierno del Estado que ha que ha puesto a disposición pipas del estado.

Febrero

En sesión de Pleno los diputados guardaron un minuto de silencio

En solidaridad y respeto a familias de los migrantes de Huimilpan fallecidos

Noticias

El diputado Hugo Cabrera Ruiz pidió un minuto de silencio en solidaridad y respeto a los familiares de J. Guadalupe Pérez y Manuel Juárez, de 35 y 20 años, migrantes queretanos del municipio de Huimilpan, quienes perdieron la vida al tratar de cruzar el Río Bravo con el único propósito de encontrar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Indicó que con la pérdida de estas personas son ya 376 migrantes, que según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, fallecieron en la frontera entre México y Estados Unidos durante el 2018, mismo límite territorial donde hay miles de personas varadas con el objetivo de poder ingresar al vecino país del norte.

Aprueban Minuta para combatir las estructuras del crimen organizado y evitar la corrupción

Noticias

Como parte del Constituyente Permanente, la LIX Legislatura local aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción 30 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio, con el objeto de combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada y evitar la corrupción.

Es así que se contará con una herramienta útil para que el Estado debilite a las estructuras del crimen organizado, en la parte que más les afecta, que son los recursos económicos con los que cuenta y evitar que el patrimonio mal habido se ponga a favor de prestanombres individuales o corporativos a través de propiedades.

Marzo

La diputada Beatriz Marmolejo presentó Amparo de Estancias

A favor de 60 de ellas y 35 madres y padres

Noticias

La diputada Beatriz Marmolejo Rojas firmó y presentó un Amparo de Estancias Infantiles, a favor de 60 estancias infantiles y 35 madres y padres de familia de Querétaro, y dijo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos y no se puede modificar, que fue lo que hizo la titular de la Secretaría de Bienestar sin estar facultada para ello.

Luego de sostener varios encuentros con las representantes de las estancias infantiles en Querétaro, la legisladora del PAN explicó que la presentación del Amparo responde a que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, emitidas por la titular de la Secretaría de Bienestar María luisa Albores González, atentan contra el principio de legalidad y contra la niñez.

Reconoce Congreso a “Caminos de San Junípero Serra, A. C.

Distinguen la consolidación de la ruta turístico-religiosa

Enviada

Noticias

Jalpan de Serra, Querétaro.- En Sesión Solemne de Pleno los diputados de la LIX Legislatura local entregaron un reconocimiento a la Asociación Civil “Caminos de San Junípero Serra, A. C.”, por sus valiosas aportaciones realizadas para la consolidación del Proyecto de Turismo El Camino San Junípero Serra e impulsar el turismo religioso. La distinción fue recibida por el presidente de la Asociación, Monseñor José Martín Lara Becerril.

Más de 50 peregrinos, viajeros y caminantes, fueron los que arribaron al Museo Histórico de la Sierra Gorda, declarado recinto oficial de la LIX Legislatura, tras realizar la primera ruta turística y espiritual a lo largo de siete municipios que recorrieron durante ocho días.

Abril

La disposición se avaló por un tema de austeridad

Derogar el Parlamento Juvenil y el Parlamento Obrero

Por mayoría, los diputados de la LIX Legislatura

Noticias

Los diputados de la LIX Legislatura aprobaron por mayoría la derogación del Parlamento Juvenil y el Parlamento Obrero, al avalar el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el estado y deroga el Decreto que crea el Parlamento Obrero del Poder Legislativo, argumentando austeridad en el gasto en tiempos de zozobra que vive el país.

En Sesión de Pleno los diputados previamente guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del maestro emérito de la UAQ, Jorge García Ramírez, queretano apreciado en sus diversas facetas como director de la Facultad de Derecho, docente formador de generaciones, servidor público y fedatario.

Mayo

Aprueban diputados Iniciativa de Ley para crear el Consejo Ciudadano Juvenil en el estado

Noticias

El Congreso del Estado de Querétaro aprobó en la reciente sesión de Pleno la creación del Consejo Ciudadano Juvenil, al avalar la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado de Querétaro.

Lo anterior, como parte del trabajo de un grupo de jóvenes que participó en la primera convocatoria para la creación del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro hace tres años misma que fue impulsado por la Secretaría de la Juventud y el Gobernador Francisco Domínguez.

Junio

Paridad de género total

50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en puestos de la administración pública

Noticias

Erigido como Constituyente Permanente el Congreso del Estado aprobó la Minuta Proyecto de Decreto en materia de paridad de género para que en todas las instituciones públicas en las que se toman decisiones sea obligatoria la paridad de género, es decir, 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en los tres Poderes del Estado y organismos autónomos que reconoce la Constitución.

Al hacer uso de la palabra en la tribuna la diputada Beatriz Marmolejo Rojas dijo que el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 35°, 41°, 52°, 53°, 56°, 94° y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, es muy importante para la justicia, la democracia y la igualdad en el país.

Julio

Me voy a morir en el PAN: MAV

“No está en mi mente migrar a otro partido”, aseguró el diputado federal

Noticias

No me voy a ningún otro partido, no está en mi mente y no lo voy a hacer; me voy a morir en el PAN y quienes deseen lo contrario, a ellos habrá que preguntarles, declaró el diputado federal Marcos Aguilar Vega, quien agregó que así se lo ha hecho saber al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés Mendoza.

En rueda de prensa en donde también estuvieron los coordinadores de los Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión, Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri González, así como los diputados Sonia Rocha, Marcela Torres, Ana Paola López Birlain y Felipe Fernando Macías, dijo que el PAN tiene que llegar unido al 2021 y “que los mejores perfiles nos representen, aquí tenemos varios perfiles muy destacados, de personas con una enorme trayectoria, que aman a Querétaro”.

La persona, el centro del quehacer legislativo

En el Informe de la Legislatura destacan avances en transparencia, desarrollo urbano y movilidad, medio ambiente y seguridad

Por Leticia Jaramillo

Noticias

En el Primer Informe de la LIX Legislatura del Estado, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Antonio Zapata Guerrero, destacó los avances legislativos en transparencia, gobierno, desarrollo urbano y movilidad, medio ambiente, seguridad, en acto que tuvo como sede el Teatro de la República y contó con la presencia del Gobernador Francisco Domínguez.

El PAN está llamado a ser una oposición responsable: Agustín Dorantes

Noticias

El PAN está llamado a ser una oposición responsable, que se suma al gobierno federal en los proyectos que benefician al país, pero también alzará la voz cuando las cosas no se están haciendo bien. Y no está pensando en el 2021, está trabajando en este 2019 para recuperar la confianza de la ciudadanía, señaló el diputado Agustín Dorantes Lámbarri.

Al hacer un llamado a los servidores públicos de su partido para que se mantengan cercanos a la ciudadanía, pues recalcó que no son tiempos electorales sino en dar resultados, dijo que en Querétaro el PAN está concentrado en dar resultados, en abrazar las causas ciudadanas y tener un partido abierto a la sociedad.

Diputada queretana, Elsa Méndez

Elsa afirma que DDHQ viola su derecho a la libertad de expresión

Dijo que continuará trabajando por la familia y no aceptará ningún tipo de imposición

Noticias

La diputada Elsa Adané Méndez Álvarez declaró que la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) está violando su derecho a la libertad de expresión; y no se le puede impedir el derecho que tiene a comunicar libremente sus ideas y opiniones, por lo cual emitió la contestación a la DDHQ en conjunto con sus representantes legales a la primera acta de responsabilidad emitida por este organismo.

En rueda de prensa, comentó que no puede ser reconvenida ni enjuiciada por la Defensoría de Derechos Humanos solo por expresar sus ideas.

Agosto

Se define exhorto a favor de P. Colorada por falta de quórum

Los diputados de Morena no se presentaron a la sesión

Noticias

Por falta de quórum, no sesionó la Comisión de Medio Ambiente de la LIX Legislatura que preside el diputado Jorge Herrera Martínez, debido a la ausencia de los diputados de Morena Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio Ruiz Olaes, quienes justificaron su ausencia por tener otros compromisos adquiridos con anterioridad.

En el orden del día estaba previsto el análisis y discusión de un Exhorto al Gobierno federal para que se agilice el trámite para emitir el decreto que considere a Peña Colorada como zona protegida, según informó el presidente de la Comisión legislativa, diputado Jorge Herrera Martínez.

Septiembre

La LIX Legislatura del Estado cumple en transparencia

La notificación la recibió el presidente de la Mesa Directiva

Noticias

El Poder Legislativo del Estado ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de transparencia que establecen los artículos 66 y 68 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado de Querétaro, según la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro (Infoqro).

La notificación la recibió el presidente de la Mesa Directiva, diputado Antonio Zapata Guerrero, durante una reunión que sostuvo con funcionarios de la Legislatura.

Octubre

Verónica Hernández, nueva presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura

Noticias

Con el voto en contra de los diputados de la bancada de Morena y 19 votos a favor, en Sesión de Pleno fue electa la nueva Mesa Directiva de la LIX Legislatura local para el periodo del 4 de octubre de 2019 al 4 de abril del 2020. La encabeza la diputada del PAN Verónica Hernández Flores.

Como Vice presidenta quedó la diputada Guadalupe Cárdenas Molina; y Vicepresidenta suplente la diputada Karina Careaga Pineda, ambas del PRI. Primer secretario y primer secretario suplente, los diputados Tania Palacios Kuri del PAN y Ricardo Caballero González del PES.

Noviembre

Se castigará con multas de hasta 30 mil pesos a quienes tiren las colillas de cigarros en la vía pública

Noticias

Se castigará con multas de hasta por 30 mil pesos a quienes tiren las colillas de cigarros en la vía pública, aprobaron los diputados en Sesión de Pleno, ya que en Querétaro diariamente se desechan 787 mil 400 colillas de cigarros en la vía pública, espacios abiertos, parques y jardines, y áreas públicas en general.

Con 25 votos a favor los diputados avalaron la iniciativa que reforma la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro, que reforma en materia de sanción al desecho inadecuado de colillas de cigarro para la salud pública, presentada por la diputada Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Diciembre

Se avaló el presupuesto 2020 para el estado de Querétaro

Aprueban paquete presupuestal 2020

El total de ingresos a ejercer durante el próximo año es de 40 mil 685 mil millones 498 mil 582 pesos

Noticias

En Sesión de Pleno los diputados de la LIX Legislatura del Estado aprobaron el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, el total de ingresos a ejercer durante el próximo año es de 40 mil 685 mil millones 498 mil 582 pesos.

Durante la discusión, diputados del PRI y Morena presentaron una reserva para incrementar 2.5 millones de pesos a la UAQ, pero en ambos casos fue rechazada con 14 votos en contra y 10 a favor, que fueron los votos de los diputados de estas fuerzas políticas.

PAN

Concluye Agustín Dorantes gira por los 18 municipios de Querétaro

Como parte de una gira muy completa por el estado de Querétaro, el dirigente estatal del PAN escuchó a los militantes y simpatizantes de Acción Nacional.

Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri,

Noticias

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, concluyó su gira de trabajo por los 18 municipios del estado, donde se reunió con dirigentes de los Comités Directivos Municipales (CDM), así como con la militancia y simpatizantes.

PAN Querétaro en defensa de estancias infantiles

Grupo Legislativo del PAN, da a conocer resolutivo a favor de estancias infantiles

Querétaro primer estado en tener fallo a favor de 82 estancias infantiles.

Noticias

Los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Estado, encabezados por su coordinador, Miguel Ángel Torres Olguín, y el secretario general del Comité Directivo estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango dieron a conocer el resolutivo emitido por la Suprema, a favor de las estancias infantiles.

Al estar presentes los diputados Luis Antonio Zapata Guerrero, Beatriz Marmolejo Rojas, Martha Daniela Salgado Márquez, Tania Palacios Kuri, Luis Gerardo Ángeles Herrera, así como los diputados federales Ana Paola López Birlain y Felipe Macías; además de los representantes del Despacho Téllez-Noriega y Asociados y de las estancias infantiles en el estado; la legisladora Beatriz Marmolejo Rojas informó que el amparo colectivo suscrito el mes pasado, ya recibió su primera resolución favorable.

Marzo

Luchemos por la igualdad política: PAN

Noticias

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri destacó los avances que se han logrado en México para que haya una mayor participación de las mujeres en la política, sin embargo, advirtió que aún hay mucho por hacer. “A pesar de que tenemos mayoría de mujeres en el Congreso Local, de tener alcaldesas que nos representan y de que el partido ya tuvo a la primer mujer gobernadora, lo cierto es que faltan muchas acciones afirmativas para poder tener una igualdad en la política”.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ante más de 650 mujeres panistas, el dirigente recordó que a principios del siglo XX las mujeres no podían tener ninguna actividad política e, incluso, no se les permitía votar. No obstante, manifestó que, con el trabajo y el esfuerzo que han encabezado, hoy existen mayores espacios de participación.

Abril

Acción Nacional en Querétaro votará contra la Reforma Educativa

Reforma Educativa no resuelve los problemas de la educación en México

Noticias

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro anunció manifestarse en contra de la Reforma Educativa ya que no resuelve los problemas estructurales de la educación en México, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Agustín Dorantes Lámbarri quien señaló que el documento aún no llega al Congreso local.

“En cuanto tengamos la iniciativa en el Congreso la estudiaremos y haremos el posicionamiento respectivo, pero claro que en el Partido Acción Nacional vamos en contra de la aprobación de la Reforma Educativa”.

Mayo

Los jóvenes son el corazón del PAN: ADL

En Querétaro se pretende tener una nueva generación de jóvenes responsables y participativos.

Noticias

San Juan del Río, 18 mayo 19.- Con la presencia de 400 jóvenes, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Acción Juvenil en el municipio de San Juan del Río, encabezado por el Presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri y el Secretario Estatal de Acción Juvenil, Andrés Longoria.

Con el slogan “Vive el Juvenil”, el Dirigente Estatal del PAN aseguró que los jóvenes son los responsables del Futuro de México y Querétaro, por lo que exhortó a los asistentes a transformar y rejuvenecer a la fuerza política.

Junio

Presenta PAN en Querétaro programa de nueve acciones en favor del Medio Ambiente

Se busca mejorar la calidad de vida de las y los queretanos.

Noticias

Con el objetivo de atender los temas de cambio climático y el impacto que tiene entre la población, el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro presentó el programa 9 Acciones por el Medio Ambiente, el cual se abordará desde diversas aristas para tener resultados efectivos en la entidad.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, quien señaló que el partido ha tomado la determinación de implementar acciones a favor del medio ambiente, asegurando que todas las acciones propuestas por el Acción Nacional se encuentran vinculadas claramente con nueve de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Julio

Querétaro avanza con los ciudadanos: ADL

Se congregaron más de 3 mil 500 panistas para celebrar el 80º Aniversario del Partido.

Noticias

Ante poco más de 3 mil 500 panistas, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, refrendó el compromiso que tiene esta fuerza política para seguir sumando esfuerzos y, en conjunto con los ciudadanos, recobrar la tranquilidad en los hogares y la certidumbre de las familias para vivir en paz.

Lo anterior, en el marco del arranque de los festejos por el 80º Aniversario del Partido, donde los panistas reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de la mano de los ciudadanos, desde sus trincheras, para avanzar con paso firme para tener el México que todos queremos para nuestras familias.

Agosto

Concluye proceso de renovación de las dirigencias municipales del PAN

Se eligieron a los representantes de Acción Nacional de los 18 municipios.

Durante la jornada electoral hubo una importante participación de la militancia.

Noticias

Con una amplia participación de la militancia y refrendando, como lo ha hecho desde hace 80 años el PAN, su compromiso con la democracia, es como concluyó la jornada electoral realizada por Acción Nacional para elegir a los presidentes de los Comités Municipales del partido para el periodo 2019-2022.

Septiembre

Rinden cuentas a panistas

El PAN es pilar de la democracia en México.

Noticias

Al refrendar al Partido Acción Nacional (PAN) como un pilar de la democracia y la alternativa política que México necesita para salir adelante, se llevó a cabo, en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), la presentación de resultados de trabajo del Comité Directivo Estatal (CDE).

“El PAN es pilar de la democracia en México, porque la participación de las mujeres en la vida política ha sido posible y fomentada por nuestra institución, porque estamos formados de las y los mejores ciudadanos y tenemos la esperanza renovadora para darle a la patria la esperanza presente que tanto anhelamos”.

Octubre

PAN Querétaro crea la Secretaría de la Familia y la Vida

Ante el aumento de divorcios, violencia intrafamiliar, casos de alcoholismo y drogadicción, Acción Nacional organizará programas, capacitaciones y eventos que fortalezcan los valores familiares y promuevan el derecho a la vida.

Santiago de Querétaro, Querétaro a lunes 7 de octubre de 2019.- Derivado de la necesidad de fortalecer y unir a las familias mexicanas, el Partido Acción Nacional en Querétaro anunció la creación de la Secretaría de la Familia y la Vida, la cual será encabezada por el exdiputado local y militante del PAN Fernando Urbiola.

En conferencia de prensa, donde fue dada a conocer la creación del órgano político del PAN, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Agustín Dorantes Lámbarri, comentó que la secretaría tendrá como bandera la defensa de la vida y las familias, ya que se están realizando algunas modificaciones que atentan contra los principios que le dieron origen.

Noviembre

* La violencia y la eliminación del Seguro Popular, amenazas para México: PAN

Noticias

Querétaro, Querétaro, a lunes 11 de noviembre de 2019. El recuento de hechos que mancharon de inseguridad al gobierno federal estas últimas semanas son vastos, por ello, en conferencia de prensa realizada en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Guadalupe Murguía hizo un recuento de las últimas cifras negras, principalmente a raíz del ‘Culiacanazo’, un operativo “mal planeado, mal ejecutado, sin inteligencia y que tuvo que ser abortado porque se amenazaba a la población”.

La senadora recordó que el Grupo Parlamentario del PAN ha sido propositivo y ha apoyado varias decisiones del poder ejecutivo federal, tal como la conformación de la Guardia Nacional, la construcción de la estructura constitucional y legal de ésta como un cuerpo civil, en la Ley Orgánica, en la Ley del Registro Nacional de Detenciones y la Ley que establece el uso de la fuerza pública que al parecer no se ha utilizado, dice, “porque la instrucción que tiene la Guardia Nacional ante grupos delictivos es no actuar, no reaccionar”.

Diciembre

1er año del gobierno de AMLO: sin crecimiento, dudas y retos

La economía cayó del 2.5 por ciento al cierre de 2018 al 0.0 en 2019 y México estuvo los primeros seis meses de este año en recesión.



Noticias

Querétaro, Querétaro 1 de diciembre 2019. En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México perdió empleos, perdió seguridad, perdió bienestar y se debilitó la democracia.

Es evidente que México está viviendo un proceso de concentración del poder. Al gobierno federal y al presidente López Obrador no les gustan los contrapesos, los equilibrios, que son indispensables en cualquier democracia.

“Es indispensable que los partidos de la oposición y la sociedad civil trabajemos de la mano para revertir este proceso. Nos ha costado muchos años y mucho trabajo construir la democracia que hoy tenemos, no podemos permitir un retroceso”, Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del PAN en Querétaro.