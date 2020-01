Usuarios se quejan de los cobros excesivos que hacen los taxistas en esta temporada.

El cobro por el servicio de taxi en San Juan del Río, no tiene un control y los permisionarios cobran tarifas muy por encima de la cuota mínima, denunciaron vecinos de las colonias El pedregoso y Granjas Banthí.

La tarifa mínima es de 45 pesos, sin embargo, la mayoría de los choferes cobran 75 pesos, argumentando el supuesto hecho de que recorren largas distancias y con mucho peso; esta misma problemática se presenta cuando se realizan viajes hasta comunidades y el importe se incrementa hasta un 50 por ciento más, después de las 10 de la noche.

Indra Rueda Hernández, quien vive en la colonia El Pedregoso dijo que después de las 21 horas los choferes incrementan sus tarifas, ya que después de esa hora se convierten en un monopolio del transporte, pues el servicio de autobuses deja de operar.

“Desde hace algunos meses me he percatado de un aumento descarado por parte de algunos prestadores del servicio de Taxi quienes al mencionarles que el cobro de su servicio es muy alto solo responden de forma altanera y prepotente, esta situación empeora después de las 9:00 de la noche pues a sabiendas de que el servicio de transporte Taxivan deja de ofrecer el servicio a partir de esta hora el taxista incrementa aún más sus tarifas que de por sí solo son basadas en su especulación y no en una tabla de tarifas oficial”.

El mismo fenómeno se presenta cuando los usuarios toman el servicio de taxi a fuera de alguna sucursal bancaria o de alguna institución de salud.

“Pareciera que se aprovechan de la necesidad, la gente que sale de los bancos con su dinero, sale de los centros de salud o clínicas, busca un taxi por seguridad y resulta que algunos choferes abusan, también manejan a exceso de velocidad y si les decimos algo se enojan los choferes, por lo que pedimos a las autoridades correspondientes, tomen cartas en el asunto para evitar exponer a los ciudadanos”.