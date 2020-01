YA SE ARMÓ

Listos ecuatorianos Orejuela y Perlaza, argentinos Ariel Hanuelpan y Julián Velázquez.- Hoy partido amistoso ante Morelia

Por José Luis Jiménez

Noticias

Gallos Blancos ya se encuentra en Morelia para jugar un partido amistoso a las 10:00 horas de hoy ante Monarcas como parte de su preparación rumbo al inicio de temporada que es la próxima semana donde Querétaro visitará al León.

En cuento a la organización, ya se presentó a trabajar el nuevo presidente del equipo Rodrigo Ares de Parga, quien se encuentra en pleno trabajo para hacer las contrataciones necesarias para sustituir al gran número de jugadores que se fueron a otros equipos.

Fuentes dignas de crédito informaron a Noticias, que algunos ya se encuentran entrenando y otros aún no llegan, pero ya hay una lista: los extranjeros Jefferson Orejuela, Jonathan Perlaza de Ecuador, Brian Figueroa y Idekel Domínguez de Pumas, Ariel Nahuelpan y Julián Velázquez de Xolos y Antonio Nava y aún no se cierra la posibilidad de que también venga Alexander Alvarado de SD Aucas, aunque no hay una seguridad.

EQUIPO FEMENIL

En el mismo tenor, el equipo femenil de Gallos Blancos ya anunció a las siete nuevas refuerzos.

La organización utilizó las redes sociales para dar a conocer la incorporación de Dolores Ochoa, Paloma Velázquez, Alexandra Ynurreta, Natalia Mendoza, Mabel Ramos, Dulce Valente, Deidy Ramos, quienes se incorporan a la escuadra dirigida por Félix Martínez.

Melgoza, de 22 años de edad, y Valente, de 26, llegan procedentes de Pachuca; Mabel Ramos militó dos torneos en Cruz Azul y Leidy jugó dos años con Atlas.

Con los cambios para el nuevo torneo, Gallos femenil intentará clasificar a su primera Liguilla, así como cubrir las bajas de Andrea Salinas, Rebeca Villuendas, Adriana Calderón, Paulina Romero, Fátima Bracamonte y Fernanda Rosales.

LABOR SOCIAL

El equipo también en redes sociales anunció la organización de un entrenamiento a puerta abierta para recaudar juguetes que después serán entregados a niños de comunidades de escasos recursos.

Esta labor que siempre se organiza por iniciativa de la Resistencia Albiazul. Se llevará a cabo el 6 de enero a las 10:00 horas en el CEGAR, limitado para 400 personas.