Será la militancia quien decida

Jesús Rodríguez Hernández, expresidente del PRI estatal, destacó que de acuerdo a los lineamientos del CEN, la elección o designación del nuevo presidente interino del PRI, debe ser por consenso de la militancia y no una decisión cupular ni una imposición, porque eso marcaría el inicio del fin del PRI en Querétaro.

Ante la evidente sucesión de Juan José Ruiz en el CDE del PRI en Querétaro y la posible “designación” de Paul Ospital para ocupar el cargo, Rodríguez Hernández, manifestó que hay un proceso de reincorporación, de inclusión dentro del priismo local, producto de los buenos oficios que está haciendo el actual delegado nacional del PRI en la entidad, Jorge Meade, en su carácter de presidente provisional.

El también exdiputado federal, señaló que esto es para lograr un espacio y transitar hacia la elección de un presidente interino, que pudiera cumplir con el periodo para el que fue electo Juan José Ruiz, sin embargo, hay dos escenarios: unos que sostienen que no puede haber ninguna elección hasta que no esté resuelto de fondo el asunto de carácter legal que tienen el CEN con Juan José Ruiz, que está ejerciendo sus derechos y está sub judice y no hay una resolución que permita, para quienes piensan que se pueda llevar a cabo una elección de un nuevo presidente del PRI estatal en su carácter de interino.

Para otros es posible que se convoque dentro del plazo de 60 días, como lo establece el estatuto para determinar quién va a continuar el periodo para el que fue electo Juan José Ruiz.

En ese sentido, hay varias personas que en los medios y las redes y de manera directa han platicado con diversos actores políticos, algunos conmigo en relación a su interés en poder participar en la elección del Comité Directivo Estatal del PRI.

Uno de ellos, reconoció, es Paul Ospital, otro Víctor Reséndiz, Jaime Escobedo, David Palacios.

A pregunta expresa sobre la sí la designación de Paul Ospital es “dedo”, respondió que él tiene un cargo a nivel nacional esto hace suponer que tiene alguna participación o por lo menos alguna orientación para poder participar en este proceso que se aproxima.

Los que nos dedicamos de tiempo completo a la política de tiempo completo, sabemos que quien tiene un cargo a nivel nacional, no puede tener mayor asomo, ni movimiento si no previamente lo ha consultado con su dirigente nacional, con el mando superior y es lo mismo a nivel local o municipal, así es como se formaban los políticos cuando mencioné, tienes que correr la atención, tener el visto bueno, la cortesía, no para ser el dirigente, sino para iniciar los trabajos y buscar los consensos correspondientes y si Paul Ospital no lo ha hecho así, pues empieza peor.

No es lo mejor, pero me atengo a los que nos ha comentado el delegado Jorge Mead, que el CEN tiene el interés de que sea el priismo queretano, la militancia representada en quienes están en los órganos de gobierno del partido, quienes hagan este consenso y busquen, quien es la persona, mujer u hombre, porque no se pueden descartar varias mujeres que quieren participar, para continuar con este periodo, luego entonces —añadió— quienes aspiren han escuchado de diferentes actores, pero mi punto de vista es que el que vaya a ser, en primer lugar no tiene que tener ningún cargo de responsabilidad en el partido.

—¿imposibilita a Paul Ospital?

—A varios que han manifestado su interés, entre ellos a él, desde luego.

Y agregó, además de no tener ningún cargo deben de cumplir con ese encargo si es municipal, estatal y máxime si es nacional.

En mi opinión, cualquiera que no haya sido candidata o candidato en el pasado proceso, si perdieron, ya fueron candidatos y si ganaron que se dediquen a cumplir con el encargo que les dio la población.

Entre lo mucho que no ha afectado es precisamente el “chapulineo”, que por cierto en la última asamblea nacional hubo un pronunciamiento de prohibirlo, creo que no lo entienden quienes estando en cargos de responsabilidad, aspiran a brincar a otro, antes de cumplir con la encomienda que tienen.

La tercera es que no deben buscar un cargo de elección popular en el 21, pero mucho menos plurinominal, el que quiera “coloquialmente” alquilarse para ser dirigente estatal, debe comprometerse a cumplir todo el periodo y no buscar ningún cargo de elección popular y con ello, nadie debe estar pensando en utilizar al partido para lograr una campaña personal.

Jesús Rodríguez sostuvo que ninguno de ellos, debe utilizar el espacio de la dirigencia para hacer una campaña personal, no veo que ningún priista en Querétaro pueda por sí afrontar la responsabilidad que tienen enfrente, debe ser un equipo intergeneracional, regionalizado de mujeres y hombres que le sirvan al partido en la situación difícil y compleja que vivimos y de no ser así, de no cumplirse con lo que nos ha dicho el delegado, que haya una participación importante y un consenso, porque si se intenta una imposición sería el inició de la extinción del partido en el estado de Querétaro.

—¿Paul Ospital es la puntilla?

—Pues si fuera el caso, cualquiera, no solamente él, sería la gota que derrama el vaso y los que sigue es el camino de la extinción.