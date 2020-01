Doctor Strange se queda sin director

Scott Derrickson, director de Doctor Strange in the multiverse of madness, segunda entrega de la saga cinematográfica, se ha retirado de la producción en lo que se ha manejado como diferencias creativas.

“Marvel Studios y Scott Derrickson se separaron amigablemente en Doctor Strange in the multiverse of madness, debido a diferencias creativas. Estamos agradecidos con Scott por sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel”, destacó el estudio en un comunicado para Variety.

Notimex