My Chemical Romance rompe récord en reencuentro

Tras su presentación en la ciudad de Los Ángeles, California, la banda estadounidense My Chemical Romance rompió récord de recaudación en el recinto que marcó su regreso a la escena musical, luego de su retiro anunciado en marzo de 2013.

Durante su “show”, anunciado el 31 de octubre del año pasado, My Chemical Romance tocó I’m not okay (I Promise), Thank you for the Venom, Give ‘Em Hell, Kid, Our lady of sorrows, entre otros, los cuales fueron temas importantes durante sus 12 años de trayectoria y los siete que se mantuvo inactiva como agrupación.

Notimex