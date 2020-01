Manejar a los “perrhijos” bajo pautas equivalentes al cuidado de un niño puede llevar a trastornos psicológicos

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Noticias

De acuerdo con el Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, la relación hombre-perro, caracterizada por pautas equivalentes al cuidado de un niño “perrhijos”, es el resultado del aislamiento personal, la inseguridad y la cibercomunicación, y puede llevar a trastornos psicológicos tanto en los individuos como en los perros, alertó Evelyn Tejada Sinecio, quien representa el Colegio.

“Cuando alguien trata a un can como si fuera un humano, rompe con la interacción hombre-perro; introducir a un animal a un esquema que no es parte de su esencia afecta su perspectiva y es incapaz de procrear, porque no reconoce a los miembros de su especie como sus pares”.

Tras subrayar que hay un legado biológico y cultural que debe tomarse en cuenta al momento de decidir el tener un can, recordó que “a partir de la década de los 80, los perros se convirtieron en un artículo de comercio, pues al adquirir uno también se compra gran cantidad de objetos para él; esto se reforzó cuando aparecieron películas donde eran los protagonistas; todos querían ciertas razas, sin importar si eran las más adecuadas para las necesidades de la familia”.

Resaltó que los perros son animales domésticos cuya historia se funde con la del hombre en tiempo y profundidad.

“Hoy en día muchas creencias y prácticas culturales relacionadas con el perro siguen vigentes en pueblos indígenas, y se ha influenciado para que se le otorgue el valor que ha tenido desde hace miles de años en nuestra cultura”, concluyó.