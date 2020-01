Piden restauranteros agilizar licencia de alcohol Con la cuesta de enero.

restauranteros aseguran que bajaron las ventas en San Juan del Río.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantes (Canirac) en San Juan del Río, a través de su presidente Gaspar Hernández Trejo, consideró importante que la Secretaría de Gobierno estatal, agilice los trámites para autorizar o denegar las licencias para venta de alcoholes, y es que algunas iniciaron trámite desde hace un año, sin que exista respuesta.

El entrevistado dijo que existe temor de parte de los prestadores de servicios, que han procurado tener toda su documentación en regla, pero que por diversas circunstancias les han demorado la entrega del permiso estatal para expedición de bebidas embriagantes.

Estimó que por lo menos 10 establecimientos de los denominados “antros” están en esta situación y que desean entrar en el esquema de la regularización; pero ante la tardanza que el papeleo genera muchos se impacientan y se teme que opten por cerrar.

“Algunos compañeros están esperando la licencia estatal desde hace un año y no ha habido respuesta de parte de la autoridad, el temor es que se vean en la necesidad de reiniciar el trámite con la tardanza que ello les pueda significar, mientras tanto deben enfrentar multas por parte de la Secretaría de Finanzas, no podemos hacer mucho, porque aunque tenemos todo en regla la Secretaría de Gobierno estatal no ha entregado los permisos.”

El representante de la cámara en esta ciudad recordó que sus agremiados cuentan con todos los dictámenes de Protección civil y la autorización del gobierno municipal.

En el tema de las ventas, Gaspar Hernández Trejo reconoció que diciembre fue bueno, pero al término del periodo vacacional algunos negocios registraron bajas ventas; consideró que ello se debe a que los comensales en enero hacen diversos pagos en sus impuestos.

“Algunos compañeros han optado por cambiar las cartas y ofrecer productos más económicos, pero ni así la gente está viniendo a consumir, en parte se debe a la crisis económica y a que tienen la idea de que los restaurantes dan todo muy caro y la verdad es que no, nuestros precios están casi igual que cualquier fonda.”