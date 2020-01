Vecinos de la zona oriente, aseguran que la presencia de malos olores por la tarde noche es constante.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Noticias

Vecinos en la zona oriente que colindan con el parque industrial, afirman que la presencia de malos olores continua durante las noches, el fenómeno se percibe en las colonias México, Águilas, Indeco, Comevi Banthí y Sagrado Corazón; ello a pesar de que las áreas de protección civil y bomberos han hecho revisiones y han comunicado que no se han detectado irregularidades.

Los ciudadanos explicaron que el olor es intenso desde las siete de la noche hasta la una de la mañana y aseguran que se percibe en el ambiente sin que haya una fuente identificada.

“Nos dicen las autoridades de protección civil y bomberos que, si hacen la inspección, pero no pueden determinar la causa del mal olor que es continuo durante las noches, hacen las inspecciones y después ya no llega el olor; resulta preocupante porque la problemática ya tiene muchos años, no es diario el olor, pero si son varias veces por semana que se presenta”, explicó Israel Sánchez de la colonia México.

Los entrevistados recordaron que en años anteriores se han registrado casos similares en donde también intervinieron las autoridades federales, en aquella ocasión se identificó que la empresa que provocaba los malos olores se dedica a la producción de aditivos para la industria.

En aquellos tiempos se supo que la problemática se generó porque el incinerador de gases se había estropeado y al no contar con un sistema específico, liberaba los malos olores al medio ambiente.

“Ojalá se realice una investigación donde consulten con los ciudadanos para saber los horarios en que las empresas emiten los malos olores y se pueda constatar la problemática; también que se pueda analizar cuáles son las que están emitiendo esos olores en las noches, y que ello se turne a la Propefa o al área correspondiente”.

Los vecinos coinciden en que el olor es picante, que se percibe en la garganta, y consideran que se presenta en días variados; aseguran que en temporada de lluvias es más intenso que en esta temporada.