Legisladores panistas se quejan del INSABI

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Los servicios del naciente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fueron criticados por la diputada federal Ana Paola López Birlain, el senador Mauricio Kuri González y el diputado local Agustín Dorantes Lámbarri, ya que no está cubriendo el tercer nivel de atención, carece de reglas de operación y no tiene un presupuesto asignado, con lo cual se pone en riesgo la salud de la población y destacan que no se precisa cuántos trabajadores quedaron desprotegidos en Querétaro.