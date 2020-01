Locatarios del mercado pedregoso se retirarán de sus espacios para que inicien las obras de remodelación.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Noticias

Por la falta de voluntad de los locatarios del mercado Predregoso, Gobierno del Estado está sin arrancar las obras de modernización, pues aún existe actividad comercial en el centro de distribución de vivieres, y para el inició de los trabajos se requiere que no existan ciudadanos en el inmueble.

El Poder ejecutivo había fijado como fecha el arranque de obras en el 13 de noviembre los trabajos no han iniciado toda vez que sigue habiendo un 30% de locatarios al interior y exterior que no han salido del centro tradicional de abastos.

La alternativa que se ofreció por parte del municipio es que se habilitaría una vialidad contigua al mercado para que, quien así lo disponga pueda salir a ofrecer sus productos en puestos semifijos; sin embargo, a pesar de que el gobierno local sí hizo el cierre de las calles ni un solo locatarios había aprovechado el espacio.

“Algunos se fueron a rentar a locales cercanos, otros de plano ven complicado continuar con sus actividades económicas en la calle y nosotros pues no nos vamos a mover… La verdad, no estamos de acuerdo y no tiene nada que ver con las facilidades que da el municipio o el estado, la situación es que no tenemos una certeza de que se nos va respetar nuestros espacios”, explicó uno de los comerciantes que se mantiene laborando.

Cabe señalar que en los locales que están en la parte exterior del mercado hay servicios como peluquerías, venta de alimentos, papelerías, entre otros; estos tampoco han desalojado sus espacios.

El Instituto Municipal de Movilidad en San Juan del Río emitió una ficha informativa para la ciudadanía en la que se explica que desde ayer quedaba cerrada la circulación de bulevar Pedregoso desde la calle Labradorita hasta Caliza, además de que se cambiaba el sentido de algunas arterias contiguas en lo que se realizan los trabajos por parte de las dependencias estatales.

En Octubre de 2019 el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién acudió a una asamblea con los locatarios en la que, la mayoría, estuvo de acuerdo con el proyecto para remodelar el mercado Pedregoso.

Las primeras acciones consisten en la edificación de locales comerciales nuevos, reforzamiento de la estructura existente, 45 cajones de estacionamiento, así como la remodelación de todas sus áreas e instalaciones.

El secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Marco Del Prete Tercero, informó que destinarán recursos del Programa de Apoyos a Sectores Económicos (PASE) a los 103 locatarios del mercado durante el periodo en que se ejecutarán las obras de rehabilitación.