Entregan cancha de fútbol 7 en telesecundaria “Justo Sierra”

Tenemos un gobernador sensible y comprometido con la educación y que a Tequisquiapan no lo ha dejado solo, estamos coordinando esfuerzos para que a Tequisquiapan le vaya mejor; Antonio Mejía Lira.

El presidente municipal, Antonio Mejía Lira, entregó la construcción de una cancha de fútbol 7 y un aula didáctica, con una inversión estatal de 2.9 millones de pesos en la Telesecundaria “Justo Sierra” y beneficiando a 288 alumnos.

El alcalde, Toño Mejía Lira, destacó el agradecimiento hacia el alumno Christian Prado Romero, quien fungió como niño gobernado el pasado año, pero sobre todo como porta voz para realizar la solicitud de las obras entregadas en la Telesecundaria “Justo Sierra”, ante el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servíen, así mismo expresó, que la acción que Christian realizó muestra que trabajando en equipo se logran grandes hazañas y beneficio para todos; “como Presidente Municipal, me siento verdaderamente orgulloso y honrado por dos razones fundamentales, la primera de ellas que sea Christian el hecho de ser el portavoz y el conducto de haber solicitado con el Señor gobernador este apoyo que hoy recibe esta gran institución “Justo Sierra”, me siento muy orgulloso porque un joven, un adolescente de Tequisquiapan ha logrado superar muchas barreras y muchas adversidades que no hay solamente en la educación sino en la vida misma y gracias a él, gracias Christian porque hoy refleja y nos demuestra que haciendo equipo, todos logramos grandes hazañas y en este caso en particular, logramos que el señor Gobernador a quien desde aquí le hago un reconocimiento muy muy sentido, muy profundo de haber tomado en consideración esta escuela”.

Por otra parte aprovechó para reconocer la gran labor que desempeña el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servíen y reconoció en el una persona sensible y dispuesta a ayudar para que Tequisquiapan cada día sea un mejor municipio; “hoy que bueno que tenemos un gobernador sensible, un gobernador comprometido con la educación y que en todo momento a Tequisquiapan no lo ha dejado solo a mí me consta porque estamos coordinando grandes esfuerzos para que a Querétaro le vaya bien y a Tequisquiapan le vaya mejor”.

Para concluir su discurso, el Presidente Municipal, resaltó que lo único que busca el gobierno Estatal y Municipal es que las y los jóvenes tengan ganas de estudiar, ya que mencionó que la educación es instrumento y llave para abrir grandes oportunidades que tiene hoy México.

Por su parte el Director de la Tele Secundaria, Sergio Iván Pintor Rubio, agradeció al Presidente Municipal, por el apoyo brindado ;”agradezco al Licenciado, José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal, por todo su apoyo a esta escuela, con material para construcción, con recursos económicos para nuestra alumna, Melani Monserrat Montes López, asistiera la olimpiada nacional de matemáticas, así como el traslado de nuestros equipos deportivos y matemáticos para asistirá los distintos torneos y concursos convocados. Su apoyo es motivación para seguir poniendo en al le nombre de Tequisquiapan, ya que año con año nuestros alumnos destacan por ser de los mejores del Estado”.

A la entrega de obra acompañaron al Presidente Municipal, el Representante de USEBEQ, Rafael Sánchez Morales, la Regidora de Educación, Director de la Telesecundaria Justo Sierra”, Sergio Iván Pintor Rubio, Mariela Silvestre Camacho, la alumna, Samantha Guadalupe Díaz Arellano y el Presidente del Comité de Padres de Familia, José Luis Mejía Mateos.