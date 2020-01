Ocho detenidos en la colonia Comerciantes

Por Alfonso García

Policías municipales, en el seguimiento de un robo de vehículo, lograron finalmente la detención de ocho personas en la colonia Comerciantes.

Tras ubicar una camioneta que horas antes había sido reportada como robada fue en la segunda privada de la calle 9 en donde se logró el aseguramiento de la misma así como la detención, primero, de cuatro personas instantes después fueron cuatro más.

Por lo pronto las ocho personas detenidas fueron llevadas a la unidad de la fiscalía, mientras que en el lugar se espera el arribo de peritos para las diligencias correspondientes.

No está de más señalar que para los vecinos de la zona no sorprendió la detención, aunque igualmente no esperan que estén mucho tiempo detenidos ya que anteriormente “ha pasado lo mismo, los agarran y luego los sueltan”, mencionaron.