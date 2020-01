Actuar es parte de mi vida: Ludwika

EL UNIVERSAL

La pasión que siente Ludwika por la actuación la ha hecho permanecer durante 30 años arriba de un escenario, frente a una cámara o durante horas en un foro, por eso asegura que jamás ha pensado en hacer otra cosa.

“Tuve la fortuna de haber empezado a trabajar desde muy niña, entonces tengo tantos años en esto que se convirtió en parte de mi vida”.

Reconoce que una de las cosas que le costó manejar en sus inicios fue la fama; no entendía por qué la gente la jalaba, le pedía fotos o que los medios escribieran cosas no muy buenas de ella; con el tiempo aprendió a separar la vida personal de la profesional.

“Sé de las cosas que se dicen de mí, y esa imagen que la gente ve, cree que soy yo, y no es cierto, porque las personas que realmente me conocen es mi familia y mis amigos; ver escritas cosas en revistas con las que no me relaciono no me afecta, porque he hecho un caparazón”.

Ludwika hizo estas declaraciones durante el homenaje que se le rindió el jueves anterior, por sus tres décadas de trayectoria, en la función de la obra “Perfectos desconocidos” en el Teatro Libanés.

Aunque 30 años parecen muchos, Ludwika considera que aún le falta camino para llevar el mote de primera actriz.

“Cuando me imagino un primer o primera actriz siempre es alguien de muchos años más que yo en esta carrera. Sí, pueden pensar que son muchos, pero empecé muy niña y he trabajado muchísimo; hay tantas cosas que aún me falta hacer, no quiero dejar de aprender y de trabajar nunca, porque creo que lo que hace a un buen actor es precisamente trabajar, porque tienes que entrenar para saber si lo estás haciendo bien o mal, creo que me falta mucho para eso”.

En esta ocasión Ludwika se hizo acompañar por tres de sus grandes amigos, su hermana Dominika, y los actores Hernán Mendoza y Rodrigo Murray.

“Es lindo que reconozcan tu trabajo, hay muchas cosas que hacemos los actores que no se ve, incluso hay gente que cree que no es una profesión seria” señaló la actriz.

Agregó que ser actor es trabajo difícil, lleno de altas y bajas.

“Los actores trabajamos con las emociones y muchas veces no estamos del todo bien, no nos sentimos en condiciones para dar la función pero lo tenemos que hacer, por eso yo aplaudo mucho este trabajo”, expresó.