Ricardo Badillo dijo que por el momento, no está interesado en participar en alguna asociación política.

“Los ciudadanos en San Juan del Río están ávidos de que, en política, haya nuevos rostros”, explicó el empresario Ricardo Badillo González quien desde hace ocho años está afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Reconoció que al interior de los organismos políticos hay personas con mucha experiencia pero que, con el paso de los años han demostrado pocos resultados; no obstante de ello, mantienen la ambición de mantenerse presentes en la función pública.

Destacó que, por el momento, no está interesado en participar en alguna asociación política y tampoco tiene aspiraciones; sin embargo, no quiere decir que, por ello, no trabaje a favor de la ciudadanía.

Comentó que desde hace muchos años, junto con amigos y socios empresarios, apoyan causas sociales, pero hasta hace tres meses tomaron la decisión de constituirse como la asociación civil “Juntos por San Juan” a través de la cual han entregado cobijas en comunidades, monturas de caballo, así como aguinaldos y sillas de ruedas.

“Hay políticos que tienen mucha experiencia; sin embargo, sabemos qué hay ciudadanos que desean ver a actores diferentes. Entonces hay que esperar tiempos para definir, yo por el momento no tengo aspiraciones, me concentro solamente en mi trabajo y conforme se acerquen los tiempos electorales veremos de qué manera podemos contribuir, pero por el momento estamos trabajando solamente para la asociación civil Juntos por San Juan y como empresario”.

Ricardo Badillo explicó que gracias al trabajo que se tiene con la asociación civil se ha podido identificar necesidades específicas como es el mejorar la movilidad desde la zona oriente hasta el centro de la ciudad y en las comunidades la principal demanda que existe son los servicios de salud.

Consideró que en tanto la ciudadanía tenga servicios médicos para atender las necesidades prioritarias, el resto de los pendientes se deberían estar resolviendo.

“Lo que nos ha pasado en el país es que siempre estamos viendo las mismas caras, toda la vida que en algún momento estuvieron en un partido, luego se pasaron a otro y luego a otro. Más que nada buscando el interés personal y por eso la gente se aleja de los actos de la política como es ir a votar y provoca daños a la democracia”.