Hay confianza de la ciudadanía en denuncia

La coordinación entre diferentes órdenes de gobierno ha permitido abatir la cifra negra de delitos.

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Blindar nuestras fronteras no es un tema fácil porque no hay fronteras amuralladas, sería la máxima seguridad, pero imposible, pues implicaría que cada persona no tuviera libre tránsito. Sin embargo, en Querétaro en materia de seguridad se están dando resultados y nuestras instituciones son de fiar, aunque hay una cifra negra al alza porque hay más población.

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LIX Legislatura local, diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, quien agregó el incremento de la cifra negra es porque la población sigue creciendo, pero la participación ciudadana ha valido mucho, desde la denuncia hasta el seguimiento de cada hecho de alto impacto.

Es importante la estrategia de seguridad para Querétaro porque hay coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, se están dando resultados en materia de seguridad y nuestras instituciones son confiables.

Tras el exhorto que hizo la diputada de Morena Paloma Arce Islas para que se blinden las fronteras del estado ante el incremento de la inseguridad, el diputado del PAN comentó que su observación es muy válida, pero “ya se está haciendo y tan se está haciendo que bueno tenemos cifras negras menores; no estamos exentos, existe una problemática, está detectada, pero se está actuando en consecuencia”.

Puntualizó que la entidad se sigue manteniendo entre los cinco estados más seguros en todo el país y el Gobierno del Estado “ha hecho de la seguridad un eje rector importantísimo para el desarrollo, la prosperidad, la armonía y el crecimiento de Querétaro”.

Manifestó pese a los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad los datos duros de los delitos siempre van al alza, pero es porque la población sigue creciendo y, por tanto, hay más conductas antisociales. Decrece la población y decrece la cifra negra, también, lo importante es que en materia de seguridad se requiere la participación del Estado y de los ciudadanos.

“Sin tratar de ser optimista y decir que Querétaro está fuera de la dinámica de la inseguridad nacional, por supuesto es un tema que se está controlando con la participación de la ciudadanía y nos volvemos un modelo a seguir para las otras entidades federativas”, finalizó el legislador.