Louis Tomlinson alista “Walls”, su primer disco como solista

EL UNIVERSAL

Louis Tomlinson, lanzará este viernes su primer disco como solista, desde su salida de One Direction. Dicho álbum llevará por título “Walls” y su video ha superado las 2.3 millones de reproducciones en diez días.

El artista británico se ha vuelto tendencia ya que ha mantenido al tanto a sus seguidores con la promoción del disco. También ha mostrado agradecimiento a los fans por todo el apoyo que le han brindado.

Ante esto, sus fanáticos le han deseado el mejor de los éxitos y han asegurado que el álbum les “volará la cabeza”. Esto ha sido del agrado del artista, quien se ha tomado la molestia de responder algunos comentarios.

Tomlinson tiene programada una presentación en el programa americano TODAY, donde estrenará en vivo el sencillo homónimo del álbum. El cantante de 28 años se ha vuelto tendencia en países como Reino Unido, República Checa, Finlandia, Rumania, Noruega, entre otros.

Hace una semana estrenó el video de “Walls” y, hasta el momento, ha tenido críticas positivas tanto por el video como por el tema y cuenta con más de 287 mil Me Gusta. Tomlinson se hizo famoso gracias a que fue miembro del grupo One Direction junto a Niall Horan, Liam Payne y Harry Styles.