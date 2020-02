Marco de la O no se arrepiente por interpretar a “El Chapo” Guzmán

EL UNIVERSAL

Es un no rotundo. Marco de la O nunca se ha arrepentido de dar vida a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para la serie “El Chapo”, ni tampoco lo han buscado familiares del narcotraficante para comentar su trabajo. Mucho menos le pesan las críticas respecto a este tipo de series que, en opinión de muchos, enaltecen un estilo de vida que podría generar consecuencias negativas en la audiencia, que hace de los narcos, estrellas.

“Ese es un problema más social, nosotros tenemos un problema de educación en Latinoamérica —no nada más en México—, se llama invertir en educación para que esto no pase (sic). En Inglaterra la gente ve novelas, pero sabe que son novelas y que son un distractor; el problema de México y Latinoamérica es que se crean las novelas para ser aspiracionales y cuando un programa de televisión se vuelve aspiraciónal es por falta de educación de la sociedad, entonces necesitamos invertir en educación y en cultura, y no reducir presupuestos”, dijo el actor a El UNIVERSAL.

Luego del estreno de “Narcos” en A&E, el canal prepara el estreno de la serie “El Chapo” a partir del lunes 3 de febrero a las 22:50 horas. Con repetición el martes 4 a las 22 horas. La primera y segunda temporada se transmitirán de manera continua, y lo que resalta el actor protagonista es que la vida de este personaje continúa dando de qué hablar.

“Es un personaje que está vivo aún, que sigue escribiéndose su historia. Cuando comencé la serie lo acababan de capturar la última vez, al mes de eso comencé a grabar, yo ya sabía que iba a hacer el personaje y pasó el tiempo, se seguía escribiendo la historia. La gente ha tenido mucha curiosidad de ver la serie por primera vez o por segunda vez para ver cómo ocurrió todo, para entender de dónde viene, nadie sabe cómo llegó allí”, enfatizó.

En cuanto a si fue buscado alguna vez por familiares de “El Chapo”, declaró. “No he tenido contacto con Emma [Coronel, esposa del narcotraficante] y yo creo que ellos saben que esto es ficción, que es diversión”, finalizó.