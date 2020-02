Noel Schajris sigue el legado de Juanga

EL UNIVERSAL

Noel Schajris quiere dejar huella en la música romántica, así como lo han hecho grandes intérpretes y compositores del género como José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel, y para ello, comentó que poco a poco ha estado poniendo su granito de arena en su carrera, como solista y con Sin Bandera.

“Conformé un grupo con mi hermano Leo en el que creo hemos dejado un legado musical importante de música romántica latina y mundial. Como solista también he estado aportando en los últimos 10, 11 años y quiero seguir en este camino”, dijo Noel en entrevista.

El cantautor de “Kilómetros” y “Que lloro” indicó que es una responsabilidad tratar de ser como los íconos de la balada, aunque no le gusta compararse con ellos.

“Obviamente los grandes siempre son un ejemplo a seguir y un halo de luz de guía, muchos han sido una gran influencia”, dijo.

Al hablar de los grandes, recordó a Armando Manzanero, con quien hizo un dueto en el tema “Quiero amarte”, en “una de sus memorias más atesoradas en su carrera”.

“Me gusta ver mucho ese video que siempre está entre los primeros lugares”, compartió.

El intérprete nacido en Argentina pero naturalizado mexicano reflexionó sobre aquel sentimiento que ha estado presente durante toda su trayectoria musical.

“El amor nunca va a pasar de moda, es el condimento fundamental para que todo tenga más equilibrio, hacer las cosas con amor es mucho más interesante”.

Y aunque le canta al amor, también le gusta cantarle a las causas sociales, humanitarias, de medio ambiente y otras, porque explicó, siempre le ha gustado ayudar.

“Es importante que cuidemos nuestro mundo, siempre me verás involucrado con causas que tengan que ver con la niñez, el planeta y el cambio climático; estoy en un camino vegetariano”, indicó.

El cantante lanza este viernes su sencillo “Qué estamos haciendo” en las plataformas digitales.

“Hice una especie de bolero romántico con tintes de tango, por instantes te hace recordar a esas canciones que se hacían en los 90, como una onda ‘acusticona’, es muy corta venas”, señaló Schajris.