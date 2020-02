Regina Carrot le mete golpes al fracaso

EL UNIVERSAL

La influencer y conferencista Regina Carrot recuerda que cuando era más joven sufrió bullying en la escuela por no ser la más bonita o popular, pero aprendió una lección de todo esto que la hizo más fuerte y ahora comparte su experiencia por medio de la conferencia “Cómo salir del club de los fracasados”, que se presenta viernes y sábado en el Teatro Royal Pedregal.

“Quiero enseñarles que las personalidades de redes sociales también sufren, que ya no está de moda ser el malo y es mejor echarle la mano a los demás”.

Regina explica que esta no es una ponencia común, ella la define como showferencia porque además de hablar sobre la superación, preparó contenido multimedia, además de tres canciones que fueron escritas para esta disertación, entre ellas, “Indomable”, estrenada la semana pasada en su canal de YouTube.

“Doy herramientas de psicoanálisis emocional, va avalada por especialistas y psicólogos certificados que cuidarán cada detalle porque no es una ocurrencia, todo está preparado para un aprendizaje”, indica.

La idea es el resultado de un video donde Regina explicaba a sus seguidores cómo muchos personajes de éxito en algún momento de su vida tropezaron; fue tal el interés que despertó que escribió el libro Cómo salir del club de los fracasados, que se presentará en México en julio.

“Me di cuenta que somos más la gente que aprendemos con los golpes de la vida y por eso todo el concepto es de box, donde hablo de que saquen a ese luchador que llevan dentro y se alejen de los knockout, porque habrá uno que o te tira o te va a formar, además de que le pierdan el miedo al fracaso, porque nos han dicho que es malo y no es así”.