Paraguayo Aguilar comprometido y en busca de dejar huella con Querétaro

Uno de los fichajes del Querétaro para el Clausura 2020 de la Liga MX, el defensa paraguayo Jorge Luis Aguilar, se dijo comprometido y en busca de dejar huella en el club.

Tanto es su compromiso con Gallos Blancos que trabajó a dobles sesiones para estar a la par de sus compañeros, y más porque el director técnico Víctor Manuel Vucetich ya lo ha contemplado como titular y desea mantenerse en ese once inicial.

“Estuve trabajando a doble turno para estar a la par de los compañeros lo más rápido posible y cada día que pasa me estoy sintiendo mejor, me estoy adaptando bien”, apuntó en conferencia de prensa.

Resaltó que se siente bien fisicamente y ahora le toca “trabajar fuerte para no perder ese ritmo y ahora que me tocó la titularidad para no soltar ese puesto”.

Aguilar desea emular lo hecho por otros zagueros paraguayos que han militado en el futbol mexicano, como lo son Paulo da Silva y Darío Verón, quienes fueron campeones y dejaron huella.

“Los futbolistas paraguayos que jugaron de central dejaron su marca e hicieron historia acá, espero no ser la excepción y tratar de copiar lo que hicieron”, mencionó el defensor.

En su primera aventura en el balompié azteca, Aguilar admitió que se siente cada vez con más confianza, preparado para lo que le solicite el estratega de los emplumados y feliz de vivir en Querétaro.

“Hablando con Vuce siempre nos pide estar más atentos, concentrados, ahora me estoy sintiendo bien, estoy agarrando confianza, eso es bueno y también la afición desde que llegué me recibió bastante bien. La ciudad de Querétaro es bastante bonita, estoy muy tranquilo gracias a Dios”.

El próximo domingo Gallos Blancos visitará a Necaxa por la fecha seis del Clausura 2020, y sobre el rival resaltó: “tiene buenos jugadores, son bastante rápidos, muy buenos en todas las líneas”, pero “nosotros estamos trabajando para sacar el partido adelante”.