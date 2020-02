Giménez Cacho da clases a Dafoe

EL UNIVERSAL

Como maestro de Willem Dafoe se verá a Daniel Giménez Cacho en el próximo Festival Internacional de Cine de Berlín, donde competirá la película “Siberia”.

Dirigida por el estadounidense Abel Ferrera (“El rey de Nueva York”) es una coproducción con México.

“Es, digamos, como una especie de roadmovie metafísico”, señala Giménez Cacho, quien no asistirá al certamen por trabajo.

“En los recorridos, Dafoe llega a unas carpas tipo beduinos en el desierto. Yo soy un maestro que está dando una charla sobre el sueño y la importancia que tiene para la vida. Dafoe observa escucha y se va”, señala el actor de “Sólo con tu pareja” y “Colosio, el asesinato”.

De acuerdo con el coproductor mexicano Julio Chavezmontes (“Halley” y “Tiempo compartidos”), Giménez Cacho es uno de los coprotagonistas de la historia.

“A mí se me ocurrió darle una piedra en la mano (al personaje de Dafoe) pero no sé si eso se conservó”, comenta el histrión.

Dafoe (“Pelotón” y “El Hombre Araña”) y Chavezmontes se conocen desde hace tres años, cuando trabajaron juntos en Real del Catorce, San Luis Potosí, como actor y productor del largometraje “Opus Zero”.

Siberia, subraya el ejecutivo, es un proyecto personal.

“Es la odisea de un hombre que se exilia en el fin del mundo por razones que iremos descubriendo, pero el cual abandona cuando su hermano gemelo desaparece en una tormenta; eso lo hace atravesar por pasajes casi fantásticos, hay redención y visión majestuosa”, considera.

Siberia, filmada en locaciones de México, Italia y Alemania, está en la sección oficial donde hay cintas procedentes de 18 países, entre ellos Corea del Sur, Francia, Italia y EU.

Chavezmontes también está en la sección oficial con “El prófugo”, segundo largometraje de Natalia Meta, coproducción con Argentina.

“Es un thriller, es lo que puedo decir”, expresa.

En cartera el productor tiene “La isla Bergman” y “Memoria”, la cual estelariza Tilda Swinton (“El gran hotel Budapest”) y en donde también está Giménez Cacho.

“Es el cuñado de la protagonista. Un profesor universitario que aparece en tres escenas o sea que mi participación es pequeña”, expone el actor a EL UNIVERSAL.

“Se intuye que quizá puede haber algo más con mi cuñada, pero nada de esto es relevante. En realidad quizás sólo somos fragmentos de la memoria de la protagonista que está en un momento de su vida extraño en que está escuchando explosiones en su cabeza”, detalla.