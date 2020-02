Espero sea descuido y no desvío en SJR: diputado

Dijo espera que los poco más de 400 millones de pesos a los que hace alusión la ESFEQ, los transparente el alcalde Guillermo Vega Guerrero .

Por Leticia Jaramillo

No es desvío, no quiero defenderlo para que no digan que es defensa, pero lo que pasa en San Juan del Río es que la ESFE no pudo avalar las cuentas que le presentó la administración municipal, dado que hubo irregularidades y no se aclararon, no se transparentaron. Sin embargo, el diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna espera que se dé seguimiento a este caso hasta que se aclara y confía que se trata de un descuido y no un desvío.

Dijo espera que los poco más de 400 millones de pesos a los que hace alusión la ESFEQ, los transparente el alcalde Guillermo Vega Guerrero, para romper con la vieja costumbre de no dar seguimiento a estos asuntos y, al final, se trate solo de un descuido. Pero que no quede en una simple nota periodística e indignación de los ciudadanos porque tampoco se puede afirmar que las finanzas son sanas.

“No es que toda esa cantidad de dinero se haya desviado, sino que era la cuenta de los recursos propios, lo que el municipio adquiere por el predial y por multas, es lo que ellos ingresan y se lo gastaron, en otros temas, revolviendo el dinero federal con el municipal, donde se tenía que comprobar de forma diferente”, enfatizó el legislador.

Dijo que esos más de 400 millones de pesos los tiene que transparentar el alcalde, ya que la ESFEQ lo que dijo es que no tenía la posibilidad de decir que ese dinero fue bien gastado, porque los documentos que lo acrediten no se le entregaron, pero no ha dicho que sea desvío.

Sin embargo, dijo que el municipio “debería estar siempre dispuesto a apoyar a la ESFEQ para ver cómo van los gastos públicos, y todos estos requerimientos que les hicieron y que hicieron caso omiso”.

Néstor Gabriel comentó que la ESFEQ tendrá que iniciar algunas acciones administrativas para sancionar a los responsables de que no hayan hecho esto. Y mientras tanto, dijo que los 8 mil pesos de multas, “es una burla a la ciudadanía, cuando se habla de cantidades grandes de dinero, de casi la mitad del presupuesto del municipio. Se tiene que hacer algo, no solo multando a un trabajador de bajo nivel se resuelve el problema, hay que ver también qué está haciendo el área de Finanzas y el Presidente Municipal, que también tienen alguna responsabilidad en este conflicto.