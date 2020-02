No a la violencia (Cabeza)

Los jugadores de Gallos, Jaime Gómez y Enrique López, esperan que ante San Luis la rivalidad se quede en la cancha (Bajada)

Por Víctor Terrón

Tras los antecedentes de violencia que empañaron el partido entre Gallos y San Luis el torneo pasado, los futbolistas ‘emplumados’, Jaime Gómez y Enrique López, hicieron un llamado a la afición pidiendo que la rivalidad se quede en el terreno de juego

“Esperemos que sea un partido en el que solamente haya rivalidad en la cancha y no fuera de la cancha como en el torneo pasado, que no vuelva a pasar eso porque hay muchas familias que van con la ilusión de pasarla bien y estar tranquilos, que la pelea sea entre nosotros dentro del campo”, externó ‘Jimmy’ Gómez.

El canterano recordó los hechos ocurridos en el estadio Alfonso Lastras, donde debido a una bronca registrada en las gradas el encuentro tuvo que ser suspendido al minuto 83, luego de que la cancha fuera invadida por miles de aficionados. En aquel partido Querétaro terminó imponiéndose 2-0.

“En San Luis ya saben la rivalidad que hay entre aficiones, y en esa ocasión la seguridad no fue la adecuada. Había botellas de vidrio en la zona donde estaban y son pequeños detalles que deben de darse cuenta para que no pase todo”, acotó.

Por su parte, ‘Cadete’ López, quien tiene pasado potosino, externó que se trata de un encuentro especial para él, ya que su arribo a México se dio precisamente con el conjunto ‘rojiblanco’. Sin embargo, recalcó que hoy se debe al Querétaro y dejará todo por el club al que representa.

“Es un partido algo especial, pero no es fuera de lo normal, tengo mucho cariño al Atlético de San Luis, al final he vivido cosas muy bonitas, tengo amigos dentro de ese vestuario, pero eso no impide que quiera ganar, yo represento a un escudo hoy y eso es lo más importante para mí, hay que ser profesional, es bonito vivirlo, pero quiero ganar al 100 %”.

Del mismo modo, el futbolista español se manifestó en contra de los hechos de violencia, pues el deporte es un espacio que debe estar libre de este tipo de acciones.

“La rivalidad se queda en la cancha, esto es solamente un juego, se tiene que ver como tal, tiene que ser para divertirse, que los aficionados vengan a eso, ya pasan suficientes cosas como añadir violencia al futbol que es lo último que se tiene que hacer. Por mucha rivalidad que haya, solamente debe ser en la cancha, no se tiene que llevar a los golpes en la grada porque no sirve de nada”.

El arranque para ambos clubes en este torneo ha sido bueno, ya que luego de seis jornadas se encuentran metidos en zona de Liguilla, por lo que buscarán mantenerse entre los primeros ocho.