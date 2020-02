Axel Muñiz apuesta por el romanticismo en su trabajo musical

Notimex

El cantautor Axel Muñiz aseguró que en la música ha encontrado el mejor medio de expresión para compartir su sentir sobre la vida, el amor y la vida cotidiana.

En entrevista con Notimex, el hijo de Jorge Muñiz reconoció que hoy en día es importante hablar sobre temas sociales, sin embargo él ha decidido cantarle al amor, a la vida y sus ilusiones.

“No es que no me interesen los temas sociales, sino que creo que la música es un vehículo de expresión artística en el cual podemos hablar de todas las caras de la vida y el amor y el desamor son parte y yo he decidió apostar por esos”, dijo Muñiz, durante la presentación de su sencillo “Un ratito”.

Aseguró que el tema le da voz aquellos que se han separado de su pareja y aún continúan enamorados y buscando la posibilidad de cerrar el ciclo. “No es algo que me haya pasado pero creo que es un tema que conecta con todos”.

“Esa es la belleza de hacer música puedes hablar de todo”, dijo el cantante, quien espera lanzar para mediados de año un EP o un disco completo con temas de su autoría, ya que para él es importante que estos sean escritos por él.

Aunque aclaró no está negado a llevar algunos temas de otros compositores, así como algunas colaboraciones, “estamos trabajando y muy pronto todo esto se escuchará”.

Además, el menor de los Muñiz emprenderá una gira por varios países de Latinoamérica y en breve ofrecerá presentaciones en esta ciudad, que lo vio hacer sus primeros conciertos cobijados por su padre y abuelo, Jorge y Marco Muñiz, respectivamente.

“Es un halago pertenecer a esta familia donde el público solo tiene cosas bonitas para ellos, de ahí que yo esté interesado en dejar música con un sentido romántico”, concluyó el joven cantautor.