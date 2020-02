Un país con cine es un país con identidad Gabriela Cartol

Recibirá un homenaje a su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Taxco

Notimex

La actriz Gabriela Cartol (Acapulco, 1989) afirmó que “un país con cine es un país con identidad”, en donde el arte es una necesidad y no un cliché, y el público debe de exigir un producto con una identificación real.

Así como en el que se puede identificar y decir “este soy yo o es mi caso, para eso va uno al cine, para identificarse y ser empático”, afirmó en entrevista con Notimex.

“Somos un país que sabe hacer cine, tenemos a los mejores cineastas del mundo. Es ahí donde yo me identifico y es ahí donde digo: ahora tendrán a una actriz también y decir que no solo los ingleses lo pueden hacer bien”.

La protagonista de La Camarista afirmó que este proyecto fue una película que transformó su vida “significativamente. Hay un antes y un después de mi carrera, de lo que soy, de mi perspectiva y ahora admiro el trabajo, el arte de hacer la cama y ser la primera persona que pisa esa habitación, y ahora les reconozco su trabajo”.

“Significa un parteaguas en mi carrera, este filme viene a catapultar mi carrera y también mi vida. La coincidencia con Lilia Avilés, la directora, y quien en algún futuro dará mucho de qué hablar con sus películas. Significa un sueño hecho realidad, porque con esta película soy reconocida internacionalmente como tal”.

Mencionó que, a su vez, con esta película se busca fortalecer el papel de la mujer, a través de la inclusión, orgullo, una oda a la clase trabajadora, y que a eso se debe su aceptación a nivel mundial, ya que es un tema universal.

“No solo es una camarista, puede ser cualquier profesión dentro de la clase trabajadora que se puede identificar dentro de estas jornadas, del trabajo arduo”.

Gabriela Cartol recibirá un homenaje por su trayectoria durante el Festival Internacional de Cine de Taxco, el cual se llevará a cabo entre el próximo 20 y 23 de febrero.

“Llega muy temprano. Mi carrera no tiene ni 10 años de haber iniciado y me doy cuenta de lo bendecida que he sido. Siempre he visto que los reconocimientos son por 20, 30 o 50 años de trayectoria, pero las nominaciones al Ariel, el reconocimiento internacional de La Camarista, siento que han llegado temprano y me siento agradecida”.

Próximas películas

Adelantó que este año estrenará una nueva película bajo la dirección de Ernesto Contreras, además de continuar con el proyecto de la serie de Hernán, donde realiza el papel de la hija de Moctezuma.

Así mismo, mencionó que iniciará con la filmación de un cortometraje a partir de marzo, en el cual interpretará a María Sabina, la primera curandera y chamán de una etnia oaxaqueña.

“Tengo muchas ganas de interpretar a un personaje guerrerense y esperamos colaborar con algunas historias, creo que ya viene esa oportunidad. (Es importante) representar este papel porque es mi identidad y uno siempre quiere regresar a los lugares en donde se formó. Los primeros trece años de mi vida fueron en Acapulco, y en ese tiempo se hablaba mucho del Cine de Oro mexicano y de que en se momento era un icono internacional en cinematografía”.