Piden a padres vigilar a los niños con la Tecnología

Las tecnologías deben ser aprovechadas para desarrollar habilidades.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Formar niños felices, más que competitivos, debe ser primordial, afirmó la presidenta del colegio de Psicólogos, Evelin Tejada Sinecio, quien aseveró que los infantes de hoy son más independientes y aprenden a tomar decisiones con mayor rapidez que sus padres cuando eran pequeños.

La también especialista de Facultad de Psicología de la UAQ, indicó que la curiosidad natural les permite interactuar fácilmente con las nuevas tecnologías, que les ofrecen ventajas para desarrollar habilidades, pero no deben ser utilizadas como “nanas” modernas, pues tienden a aislarse y dejan de lado el impulso de otras capacidades.

Reconoció que a los niños de ahora les tocó un estilo de vida donde el contacto entre padres e hijos es menor, así que deben resolver problemas por ellos mismos, y eso les ha dado autonomía, situación que puede ser benéfica.

De acuerdo con el INEGI, en México hay 39.2 millones de niños y adolescentes de cero a 17 años, que representan 32.8 por ciento de la población general.

Resaltó que los niños de hoy enfrentan retos como los problemas de interacción social. “Si bien es cierto que aprenden a seguir instrucciones a más temprana edad para armar un lego o acceder a un juego en una tableta, se les dificulta la interacción personal, lo que implica problemas para cumplir reglas, y a veces no comprenden que los adultos deben ser una autoridad a respetar”.

La convivencia se aprende en el hogar, tener hermanos obliga a pensar en el otro y en el bien común, y muchos pequeños no tienen hermanos, así que no entienden las normas de convivencia. “Por ejemplo, los juegos de memoria o de mesa no son su fuerte, aunque son sencillos y lúdicos, porque deben aceptar que hay otros jugadores y deben esperar su turno”.

La situación se acentúa porque están aislados y deben resolver por sí mismos problemas o escenarios cotidianos, como llevar o no algo de comer a la escuela.

Además, debido a que en la actualidad ambos padres deben ingresar al mercado laboral, la vida de sus hijos gira en torno a la escuela, donde comen, interactúan, toman talleres y aprenden otras habilidades.