Sadness se inspira en México para hacer música

El cantante español Carlos Sadness llegó a México con una meta: lograr que su música fuera escuchada en el país latinoamericano, sin embargo, su visión no siempre estuvo apoyada.

“El mánager que tenía en ese entonces me decía que era una locura ir a América, que perderíamos muchísimo dinero porque era carísimo llegar allí, además de ser muy complicado que la gente me escuchara”.

Pese a la advertencia que Sadness recibió por parte de su representante, apostó por tomar el riesgo en México y aunque desde el inicio tenía ilusiones de tocar en recintos donde la gente hubiera agotado las entradas, se sintió conmovido cuando su música fue aceptada entre el público mexicano.

“Pasó algo diferente a lo que me habían dicho. Vendimos los boletos para el Lunario tres veces en cuestión de minutos y eso cambió mi vida, me convirtió en un artista internacional y me hizo aprender muchísimas cosas de México”, señaló Sadness.

Tras este suceso, el compositor echó raíces emocionales en México y América Latina; comenzó a visitar ciudades de las cuales nunca había escuchado cuando vivía en Barcelona y decidió aprender de la escena musical que se desarrollaba en otro continente, así como tomar inspiración de sitios especiales en cada localidad que visitó. Actualmente, describe su experiencia en nuestro país como un lugar al que la imaginación no le hace justicia.

“Varias de mis canciones actuales tienen mucho de México, ahí he vivido cosas intensas y muy importantes que forman parte de mi ser, sé que no soy mexicano pero siento este lugar como parte de mí también.

“Uno tiene que ver el color, sentirlo y conocer la vida mexicana, es un país muy particular, aunque hablemos el mismo idioma tenemos tantas cosas que nos diferencian, se nota cuando estás en este lugar, en la ciudad y esto me ha enseñado muchas cosas, lo bonito de viajar es conectar y vivirlo”, externó el intérprete.

Carlos Sadness se presentará el próximo 15 de marzo por segunda ocasión en el festival Vive Latino, en el Foro Sol.