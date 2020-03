Sariñana prepara disco en el que participan sólo mujeres

Notimex

La actriz y cantante Ximena Sariñana, prepara un disco en el que sólo participan mujeres, esto cómo apoyo al gremio femenino, que ha sido tan golpeado últimamente.

“Es un trabajo que estoy haciendo para buscar la igualdad de género. Es lo que más conozco, es un disco más incluyente e inclusivo”, adelantó.

Este material y la forma de hacerlo no es nuevo para Sariñana, pero es su forma constante de apoyar a las mujeres.

“Ya hice algo así, donde pusé especial atención en que las composiciones hayan sido de puras mujeres y además siempre ha sido mi ejemplo, eso lo veo todos los días en casa”, expresó.

La cantante adelantó que en este material, todos los creativos y staff técnico son mujeres.

“En la industria musical me he encontrado con mujeres increíblemente talentosas, de todas las partes de la industria. No solamente la composición, hay gente que tiene que ver con la realización de videos, en fotografía, músicas, productoras. De alguna manera, es un poco darles esa oportunidad, de que tengan un crédito en una producción transnacional y en una industria en donde los créditos son muy importantes”, aseguró.

“Las mujeres tenemos otra sensibilidad, otra voz y creo que es importante que se vea reflejada y representada en todos los sectores e industrias”, apuntó.

Será en abril cuando salga su nuevo sencillo, titulado Una vez más, que es producido por una mujer y el disco completo está programado para estrenarse a finales de 2020.

Con todo este movomiento, en favor de la mujer, y como la primera Embajadora de buena voluntad de ONU México, Sariñana mostró su apoyo al paro de labores de mujeres, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

“Voy a parar, me voy a sumar al paro, al cual también ONU Mujeres lo hará. Voy a participar plenamente, voy a ausentarme de mis labores, de todos mis ámbitos de trabajo y también de mis redes sociales”, concluyó