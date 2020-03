Apoyará bomberos a personal femenino para el 9M

Aunque falte personal femenino a estación de bomberos el 9 de marzo por movimiento, ya están coordinados para atender cualquier emergencia

Por Josefina Herrera

Noticias

La central de bomberos de San Juan del Río ya se encuentran coordinados para que este lunes 9 de marzo, dentro del movimiento “El nueve nadie se mueve” el personal femenino falte en apoyo a esta causa feminista, por lo que indicanron que estar preparados para cualquier contingente que se llegara a presentar en el municipio.

Belén Martínez, quien ha logrado llegar a ser una bombero raso, con tres años de antigüedad a sus 20 años de edad, comentó que se une al movimiento, aunque no dejará de hacer sus actividades personales, ya que cuenta con la autorización de sus superiores, y de igual manera está de acuerdo con este tipo de manifestaciones.

“Aquí en la estación somos tres mujeres laborando, entonces no vamos a venir ese día a trabajar, en mi área no creo que haya mucho problema porque de alguna manera me siento protegida por mis compañeros, pero nos vamos a sumar por lo de los feminicidios, se me hace un buen proyecto pero creo que va a ser algo difícil porque muchos tienen muchas actividades por hacer, por ejemplo yo tengo actividades que realizar ese día pero se me va a dificultar el no salir o no poder realizar mis labores, pero creo que es un muy buen proyecto”.

Asimismo mencionó que a través de una mala experiencia que sufrió a los nueve años de edad, ella está en apoyo de este tipo de movimientos, pero a la vez no excluye a los hombres, ya que comenta que ellos también sufren de violaciones y de maltratos a la par.

Ante este hecho Belén comenta que a pesar de ese trauma ha seguido adelante y que en sus compañeros ha encontrado mucho apoyo, que la labor que tiene como mujer bombero aunque al principio entró con miedo, hoy ha es una de sus mayores pasiones al sentir que de alguna manera ayuda a las personas, además de que refiere que aunque es un trabajo de hombres ahí no los excluyen ya que por ser mujer no le impide realizar las mismas actividades que ellos realizan y que de alguna manera se siente apoyada ya que siempre hay respeto entre compañeros.