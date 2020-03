Romy, líder en el sector de la construcción

Por Tina Hernández

Noticias

La presencia de Romy Rojas Garrido cimbra el ambiente. No solo por ser una mujer de belleza extraordinaria, sino por ser líder femenil en el sector de la construcción, un ámbito que históricamente ha sido exclusivo de varones.

La influencia de la hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) no es casualidad, sino el sinónimo de una vida de esfuerzo, disciplina, dedicación, y sobretodo pasión.

La integrante del gabinete del gobierno del estado de Querétaro es consiente del papel que desempeña, pues como la primera secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sabe que es un fundamental para abrir paso a las mujeres en ámbitos en los que se ha luchado por participar de manera histórica.

Al cuestionarla sobre la evolución de la mujer en la construcción, Rony es clara y señala que aunque hay avances, este ha sido lento, sin embargo en los espacios que se han ganado, las mujeres han demostrado capacidad ejecutiva, por ello confía que poco a poco la realidad social cambié.

“Este proceso es más lento de lo que ya necesita nuestro país. Aún seguimos sujetas a que los hombres nos califiquen como competentes o nos descalifiquen por ser mujeres, considerando nuestras decisiones cargadas de idealismos; esto sobre todo en los cargos de alta dirección y responsabilidades sumamente trascendentales”.

Como servidora pública, Rojas Garrido, asevera que hay doble responsabilidad, pues las mujeres queretanas esperan que las mujeres en la función pública que las representan sean capaces, preparadas y con gran experiencia comprobada. Sin improvisaciones.

“Las improvisaciones han tenido un alto costo en nuestro país, indistintamente si son hombres o mujeres.

Las mujeres anhelan ver mujeres ejemplo que ocupen responsablemente sus cargos no por influencias o por una cuota de género que se deba cumplir; mujeres honestas, justas y humanas”.

En su ámbito personal, la arquitecta de profesión recuerda su infancia como una niña muy inocente, noble, soñadora e ingenua. Una niña feliz que nunca tuvo juguetes costosos sino juegos divertidos con sus cuatro hermanos. Y que hoy como madre del pequeño Ricardo busca además de darle infinito amor guiar su educación sobre los valores de la honestidad, compasión y siempre ponderar su paz y felicidad por encima de cualquier espejismo.

-Romy, ¿a qué mujer admiras y por qué?

A mi madre, porque es la mujer más congruente con lo que piensa, dice y hace.

Siempre ha tenido muy claras sus prioridades de vida, una de ellas fue formar en sus hijos grandes seres humanos. Le quedamos a deber para el gran esfuerzo y amor que siempre le ha dedicado.

-Quién es su mejor amiga y qué le gusta de su amistad

Mi madre y mi hermana.

Porque puedo ser yo misma en la versión más auténtica; no hay juicios, solo amor e incondicionalidad.

-¿Cómo te describiría como mujer arquitecta o constructora?

Soy una apasionada en el diseño de espacios urbanos y una socióloga nata. Tenaz, extremadamente exigente y dura conmigo misma e imparable.

Si no fuera arquitecta, ¿qué le hubiese gustado ser?

Pintora, escultora o paisajista.

¿Qué admira de las mujeres de su familia?

Su decencia, su honestidad y que son las mejores madres que conozco.

¿Hoy las mujeres son más empoderadas?

Por mucho, lo que implica más responsabilidad.

Hoy las mujeres deben prepararse más en sus campos de acción y tener la humildad y la paciencia de adquirir la experiencia necesaria antes de ocupar cualquier puesto, ya que de sus decisiones dependerá que tengamos un país más próspero, más humano y más justo.

¿Fuera de tú ámbito personal a qué mujeres admiras? Jane Jacobs, Sandra Donaldson, la Madre Teresa de Calcuta.

A Jane Jacobs porque es una de las primeras urbanistas que logró plasmar por escrito sus análisis muy atinados entre la relación directa del urbanismo con el comportamiento que éste repercute en el ser humano. Ha sido mi gran maestra y me identifico mucho con ella.

Sandra Donaldson, fue mi primer y única jefa mujer. Fue la primera paisajista canadiense que logró tener una prestigiada firma internacional en Landscape y conviví con ella por tres años todos los días y me introdujo en el medio del arte moderno, y lograr entenderlo y valorarlo; además de vivir el paisajismo no como un trabajo sino como un placer de diseño y hoy en día el urbanismo combinado con el paisajismo es lo que más me apasiona en la vida.

Madre Teresa de Calcuta. Se dicen muchas cosas buenas y algunas malas de ella, pero lo real es la dedicación hacia los más necesitados y que aún en avanzada edad no dejo ni un minuto de gestionar y personalmente darles invaluables apoyos con gran determinación y coraje. Ese desprendimiento de ella me encantaría en la siguiente etapa de mi vida experimentarlo porque de corazón me nutren mucho espiritualmente tener ese tipo de acciones.