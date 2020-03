Conmemoran en familia el Día Internacional de la Mujer

Familia Pérez González vivieron en familia el Día de la Mujer.

Por Josefina Herrera

Noticias

Realizándose diversos eventos en la ciudad en el que participaron tanto hombres como mujeres, así como organizaciones privadas e iniciativas propias de los ciudadanos, es como celebran este día dedicado a ellas.

En un recorrido por el municipio se pudo observar a las familias, tanto comiendo en parques como divirtiéndose en Jardines, para así reconocer la labor de la mujer que son integrantes de sus núcleos familiares.

Tal es el caso de la familia Pérez González, quienes comentan que aprovechan este tipo de momentos para poder convivir en familia y también reconocer a quienes cumplen con distintos roles en la sociedad sin hacer exclusión de género, sin embargo para ellos este es un día normal de reunión ya que siempre buscan aprovechar tiempos en familia.

“Es un día especial en el cual se está celebrando a la mujer, y de hecho ahorita que estamos nosotros en el parque me parece muy bien que se de ese espacio para poder estar juntas, poder manifestarse, y yo por ejemplo tengo a mi esposa y tengo a mis tres nenas, entonces me parece excelente que hagan eso, y ahorita como familia lo estamos disfrutando bastante, cada que tenemos la oportunidad de estar juntos, lo aprovechamos para que no se pierda ese momento familiar porque también tanto la mamá como el papá trabajan y a veces ya no pueden salir tanto como familia, por eso tratamos de aprovechar todos los momentos al máximo”, así lo menciona Alfonso Pérez.

Es así como considera que este tipo de momentos son importantes para disfrutarlos y aprovecharlos en familia, ya que menciona que hoy con el uso del teléfono y las redes sociales pues busca dejarlos al lado para poder convivir lo más que se pueda, éste es el mensaje que brinda a sus hijas, que se den ese espacio aunque sea desde casa.

Por su parte, Nayeli González, esposa de Alfonso, considera que no solo este día se le reconozca a la mujer sino todos los días en sus distintos roles, aunque de igual manera al hombre, ya que ellos también tienen su labor, además de que apoya en todo momento a su familia y disfruta al máximo este tipo de convivencias.

Es así como conmemoran a la Mujer en su día, buscando una convivencia familiar más allá de separar géneros.