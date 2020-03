María José se suma a la marcha por la mujer

Notimex

La cantante mexicana María José compartió que este domingo formará parte de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pues resaltó que las cifras de violencia hacia la mujer, y en general, ha aumentado en los últimos años.

A medios de comunicación, la intérprete de Adelante corazón y Me equivoqué, manifestó: “La violencia en general en nuestro país está muy fuerte, no solamente a las mujeres sino en general, hay una gran ola de violencia, una gran inseguridad, aunque digan lo contrario, los números son lo que más nos dicen.

“Tengo una hija, hermanas, una madre y tías, estoy a favor no sólo de la marcha, sino del paro del lunes, tal vez algunas vayan a marchar con un tipo de odio, violencia o rabia, porque así les tocó o tal vez ya perdieron a alguien”, puntualizó María José.

Durante la pasada entrega de los Spotify Awards, realizados en la Ciudad de México, la intérprete portó un moño de color morado, toda vez que repartió algunos entre sus compañeras: dicho distintivo representa la lucha contra la violencia de género.

“Habremos otras que marcharemos en paz, sí voy a marchar, y el lunes no es que le haya dado permiso a mi niña de faltar a la escuela, porque si tú les das permiso a las mujeres de faltar, entonces no estás entiendo el cometido”, sentenció la cantante, quien ahora forma parte del musical Jesucristo Súper Estrella.

Asimismo, añadió que la cuestión del “Un día sin mujeres”, es hacer consciencia del gran papel que tienen las mujeres en la sociedad, puesto que no debe ser considerado como un día de asueto: “Es porque un día puedes no llegar y qué pasaría si las mujeres no estuviéramos”.