Promueve Tequisquiapan el empoderamiento de la mujer

El 8 de marzo, una fecha de reflexión y concientización respecto a la lucha emprendida por la mujer para obtener derechos e igualdades, es por ello que en el marco del día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal que encabeza Antonio Mejía Lira, a través de sus organismos municipales llevo a cabo actividades y programas por y para las mujeres tequisquiapenses.

Los entes municipales que participaron en esta dinámica de empoderamiento a la mujer fueron el Instituto de la Mujer, la Comisión de Equidad y Género y la Comisión de la Mujer. Por parte del Instituto, bajo el esquema “Ser Mujer”, se llevó a cabo la apertura de un espacio donde las mujeres emprendedoras quienes pudieron ofrecer sus productos, así mismo se otorgaron reconocimientos a las damas representativas del municipio y se ofreció una ponencia a las mujeres presentes.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Norma Mejía Lira, manifestó que el Día Internacional de la Mujer, nos recuerda la lucha incansable para lograr una equidad de género y a la vez reconocer lo mucho que se ha avanzado a lo largo de estos 45 años de lucha.

“Hoy estamos viviendo el resultado de la lucha incansable de muchas mujeres sin embargo hoy también las mujeres que estamos aquí tenemos la oportunidad de seguir trabajando para abrir el camino para muchas más mujeres”.

Por otra parte Norma Mejía Lira, destacó que el gobierno municipal está implementando y realizando acciones que benefician a las mujeres tequisquiapenses con el objetivo de que las nuevas generaciones mantengan ese espíritu de lucha e igualdad.

“Se ha avanzado mucho pero hay un camino largo que recorre y al cual las invitamos a que desde el espacio en el que nos ha tocado vivir sigamos trabajando para poder abrir a las nuevas generaciones”.

La Directora del Instituto de la Mujer, Gabriela Ríos Jiménez, dio a conocer que se realizan actividades especiales para resaltar el gran papel que funge la mujer ante la sociedad.

“Conmemorar este día tan importante, para todas aquellas mujeres que han tenido una lucha ardua desde hace muchos años para que el día de hoy nosotras podamos tener el acceso a votar, a estudiar”.

Por su parte, la Comisión de la Mujer bajo el lema “la violencia no se normaliza, se denuncia” hizo la presentación del “Violentómetro”, el cual es una herramienta que ayudará a la mujer para identificar los grados de violencia a la que puede estar expuesta.

En dicha presentación, la Síndico Ivelizze Sánchez Rocha, mencionó que se visitarán las comunidades, colonias y barrios, con el objetivo de informar y dar a conocer las características y niveles de la violencia que puede existir un una relación personal, de pareja y familiar.

“Con esta herramienta las mujeres de Tequisquiapan pueden tener conocimiento pleno la violencia no debe normalizarse, no es normal que nos peguen, que nos chantajeen, que nos den empujones, que nos mutilen, eso no es normal, eso debe denunciarse”.

Además de orientación, se proporcionará asesoramiento jurídico y/o legal, con esto se busca que las mujeres de todas las edades conozcan a que autoridad recurrir en caso de sufrir cualquier tipo de violencia, Sánchez Rocha exhortó a la sociedad ha no normalizar la violencia y acercarse a las autoridades para denunciar y no permitir que ningún acto de violencia hacia la mujer quede impune.

Con este tipo de acciones el gobierno municipal, de Toño Mejía Lira busca refrendar el compromiso que se tiene no solo con las mujeres sino con la sociedad en general buscando crear mayor conciencia sobre la gran importancia que tienen las mujeres en todos los ámbitos.